Maroc: La culture amazighe en fête à Guercif

La 11ème édition du Festival national de la culture amazighe se tiendra à Guercif du 25 au 27 juillet, sous le thème "L'amazighité et le prolongement africain".

Initié par l'Association Adrar-Guercif, ce festival s'assigne pour objectifs de mettre en avant les valeurs de diversité et de tolérance, promouvoir les potentialités culturelles et artistiques amazighes et de faire connaître les œuvres des artistes amazighs, selon les organisateurs. Cette manifestation vise aussi à insuffler une dynamique au tourisme culturel dans la province de Guercif, à travers l'organisation de plusieurs activités artistiques et récréatives au profit de la population locale.

Cet événement connaîtra l'organisation d'une conférence sous le thème "La dimension africaine dans la culture amazighe" et deux spectacles animés par des troupes de musique traditionnelle en provenance de différentes régions, notamment les troupes Ahidous. Ainsi, le public sera au rendez-vous avec l'artiste Idris Mestour (Azrou) et différentes troupes d'Ahidous représentant les région d'Azrou, Tahla, Guercif, Ifrane, Boulemane et Khénifra, ont indiqué les organisateurs.

Cette édition sera aussi marquée par l'organisation du Prix national de la culture amazighe, catégorie danse collective (Ahidous N'Rif), qui verra la participation de plusieurs troupes artistiques de Taza, Guercif, Taourirte, Nador, Driouech, Al Hoceima, Berkane, Oujda, Jerada et Figuig. Parallèlement, seront organisées des expositions de produits du terroir et de l'artisanat amazigh (tissage, Alfa, couscous, habits traditionnels, miel, tapis, produits manufacturés et agricoles, objets d'art... ).

Le festival est organisé en partenariat avec l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) et l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord avec l'appui du ministère de la Culture et de la préfecture de Guercif.