Congo-Brazzaville: Fespam 2017 - La onzième édition reportée à une date ultérieure

Avant d'ajouter qu'« au stade actuel, je peux dire que les cadres du pays qui sont invités à occuper des hautes responsabilités politiques, il faudra que nous fassions confiance aux techniciens. L'intérêt, c'est l'intérêt du pays. Vous êtes ministre, vous êtes directeur, vous avez des techniciens autour de vous, il faut les écouter. On n'est pas spécialiste en tout. Pour l'instant, nous gérons d'abord la crise, parce qu'il y a des délégations qui jusque-là n'ont pas encore envoyé leur plan de vol, mais qui peuvent se retrouver à Brazzaville. Nous en n'avons déjà une entre les bras. On se bat pour mettre en place un accueil chaleureux à la dimension légendaire de notre pays, et lorsque tout ceci sera mis en ordre, on n'aura l'occasion de revenir vers la presse pour établir les responsabilités ; il faut que ça soit fait. »

Gervais Hugues Ondaye a salué l'Union africaine (UA), son président, sa commissaire chargée des Affaires sociales et culturelles pour cette implication significative. Parce que de mémoire, dit-il, il n'a jamais vu une mobilisation des Etats Africains autour du Fespam comme c'est le cas aujourd'hui. « Je peux vous assurer que nous avons reçu déjà la notification de l'arrivée de 42 pays. Je crois que c'est le fruit de cette implication de l'UA que nous devons saluer ici. Par cette décision, on prend le temps qu'on prendra conformément aux instructions du gouvernement pour qu'on rétablisse les choses. »

