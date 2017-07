Quand ce n'est pas à Béni que des gens se font tuer, c'est dans le Kasaï que d'autres se font massacrer dans le silence le plus absolu, au moment où l'on enregistre aussi des centaines de milliers de déplacés. Le tout, sur fond d'un pseudo-dialogue politique qui a pour seule conséquence d'alourdir l'atmosphère sociopolitique et de voir s'amonceler de gros nuages annonciateurs d'averses, dans le ciel de la RD Congo.

Dans ces conditions, comment Kinshasa peut-elle être juge et partie sans que les résultats des enquêtes ne soient biaisés ? En tout état de cause, tant qu'il y a deux camps qui s'affrontent dans un confit, il est difficile que les responsabilités ne soient pas partagées. Mais, ce qui reste à établir, c'est le degré de responsabilité des protagonistes.

Et leur empressement à s'imposer à la tête de la commission conjointe pour diriger les enquêtes n'est pas moins suspecte. D'autant plus que dans cette affaire, la responsabilité du pouvoir semble engagée, surtout avec les accusations d'usage excessif de la force faites par les Nations unies aux FARDC dans la répression de cette rébellion, en plus de certains témoignages accablants pour la Grande muette dont des camions auraient été vus jetant des corps morts.

