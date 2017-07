Sénégal: Drame de Dangou Nord - La victime avait souvent des accès de démence

Le drame survenu dans la nuit de lundi à mardi dernier à Rufisque n'a aucun lien avec le crime.

Il s'agit plutôt d'un suicide d'une personne qui souffrait, par moment, d'accès de démence. Mama Nguereum Gueye avait des «rabs» (mauvais esprits) qui ont brisé sa carrière de footballeur mais aussi ont stoppé son cursus scolaire. Un retour dans son quartier a permis d'en savoir un peu plus sur sa personnalité.

A Dangou Nord, un quartier de la commune de Rufisque Nord, on ne revient toujours pas de la disparition dramatique de Mame Nguereum Guèye. Célèbre dans le quartier, pour avoir été un très bon footballeur, l'ancien milieu de terrain des années 80 de l'Asc Lébougui a malheureusement connu une courte carrière malgré un talent prometteur. Mais on en sait un peu plus sur les raisons de sa mort tragique qui a mis tout le quartier de Dangou Nord, dans la commune de Rufisque Nord, dans l'émoi et la consternation. Le défunt s'est donné la mort dans sa chambre.

Dans son quartier, certaines personnes qui l'ont connu nous font quelques révélations sur la personnalité du défunt. Pour les individus interpelés, les raisons de ce drame sont liées à des problèmes psychiques récurrents. «C'est un des meilleurs footballeurs de sa génération, mais il a vite arrêté parce qu'il souffrait de maux bizarres qui dépassaient l'entendement humain. Des choses surnaturelles, de «rab» (mauvais esprits) qui le faisaient entrer dans des scènes indescriptibles», a expliqué un habitant du quartier, sous le couvert de l'anonymat.

«Un jour, alors que les joueurs prenaient des bains mystiques en préparation d'un match important, il est brusquement tombé en transes lorsqu'on lui a versé du lait écrémé sur la tête. Il n'a pas pris part à ce match car il était alité de longs jours suite à cela», s'est souvenu pour sa part un ancien joueur de l'Asc Lébougui.

«Je ne l'ai pas vu jouer mais, de lui, on raconte toujours le but qu'il a inscrit sur corner lors d'un match au stade Ngalandou Diouf», a dit Pape Ndiaye, âgé d'environ 30 ans. Le défunt a été contraint de tourner la page du football pour se consacrer à autre chose, du fait de ces problèmes qui ont même eu raison de son cursus scolaire stoppée juste après le BFEM.

Un autre habitant, sous le couvert de l'anonymat raconte que c'est une histoire de «rab» qui affecte la famille. «Personnellement, je ne connais pas le défunt, mais son jeune frère est mon camarade de promotion. On a fréquenté l'école primaire Matar Seck où il trustait les prix d'excellence. Et, tous les instituteurs lui prédisaient une brillante carrière dans les études supérieures. Mais, un jour, quand je l'ai rencontré aux abords du lycée Abdoulaye Sadji, dans des habits presqu'en haillons, un foulard rouge autour de la tête, je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Il me disait qu'il se préparait à subir les épreuves du Baccalauréat en candidature libre, alors que l'élève moyen que j'étais à ces côtés préparait une maitrise de lettres en 1993. Aujourd'hui, fort heureusement, on me dit qu'il est professeur dans les établissements de l'intérieur du pays».

Rappelons que Mame NGuereum Gueye a été retrouvé mort dans sa chambre avec l'artère du poignet gauche coupée et des blessures au niveau de la gorge. Et certains ont vite fait de parler de crime avec des soubassements mystiques, en soulignant des mains qui ont été sectionnées. Mais, de tout cela, il n'en est rien d'après les voisins et les premiers éléments de l'enquête qui soutiennent la thèse d'un suicide. Célibataire et sans enfants, né en 1960, le défunt était connu dans son voisinage comme un homme serviable et aimait les enfants. Il leur donnait des cours de renforcement à son domicile à des élèves, notamment en classe d'examen (du primaire et moyen). Selon des informations, il a une sœur journaliste et est un oncle de l'artiste Shoula Ndiaye.