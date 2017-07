La tête de liste nationale de la coalition Manko yessal Senegal, Modou Diagne Fada était l'hôte de la région de Diourbel où il a présidé une rencontre avec ses militants. Il plaide pour un renouvèlement de la classe politique de Bambey.

La tête de liste nationale de la coalition Manko yessal Senegal, Modou Diagne Fada a été accueilli par ses militants venus des différents coins du département de Bambey. Ces derniers, derrière leur tête de liste, le Pr Balla Diop Ngom, ont bravé la chaleur pour témoigner leur fidélité à leur leader. «Quand ce que nous représentons dans le département de Bambey votent pour nous, il ne fera l'ombre d'aucun doute que la victoire de la coalition yessal sera acquise au soir du 30 juillet prochain », a-t-il lancé. «Nous voulons créer la surprise dans le département de Bambey. Nous en avons la capacité, les moyens et la représentativité. Le département de Bambey n'appartient à personne sinon qu'aux Bambeyois et aux Bambeyoises . Nous voulons élire l'avenir et l'espoir. Donc Bambey va voter pour Balla Diop Ngom, Professeur assimilé à l'université Cheikh Anta Diop, au département de Physique.

Pour lui, « la classe politique de Bambey a besoin d'être renouvelée. L'alternance générationnelle doit être constatée ». Et de poursuivre que «la pauvreté sévit avec acuité dans le département de Bambey. Il faut élire des députés qui seront à l'écoute des populations. Notre coalition est venue pour apporter la rupture. S'exprimant sur la pléthorique de listes, il indique que le gouvernement a imposé un forcing par l'adoption au forceps d'une loi obsolète, anticonstitutionnelle et rétrograde, car on a bien dit que dans le protocole additionnel de la Cedeao qu'on ne doit pas faire des changements substantielles sans un consensus à 6 mois des élections. Ils l'ont fait à quelques semaines de la tenue des élections. Au delà de cela, cette loi viole la Constitution de notre pays. Nous devons nous unir contre la forfaiture, la violation de notre Constitution parce que la Charte fondamentale de notre pays doit être inviolable».

Et il indique que ce département est enclavé. Au cas où la coalition obtiendrait une majorité, la ville de Bambey sera reliée aux autres arrondissements par des routes bitumées et seront dotés de lycées. La tête de liste nationale de la coalition Manko Yessal Sénégal demande aux populations de ne pas voter la liste de ses ex camarades libéraux qui, selon lui, refusent de mouiller le maillot et d'épargner Me Abdoulaye Wade de descendre dans la campagne électorale. Il soutient que la coalition yessal sera première.