Afrique: Lomé et Libreville préoccupées par la question du terrorisme

Fin de visite officielle du président gabonais, Ali Bongo Ondimba à Lomé hier jeudi. Prinicipal sujet de discussion au cours des entretiens que le chef de l'Etat gabonais a eu avec son homologue togolais, Faure Gnassingbé, la question du terrorisme et de la sécurité dans l'espace CEDEAO mais aussi de la CEEAC.

Selon un communiqué de la direction de l'information et de la communication de la présidence togolaise, " ce déplacement du Président gabonais qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations de coopération entre le Togo et le Gabon, et celle des sous-régions ouest africaine et centrale", a permis d'aborder des sujets de grandes préoccupations comme celui du terrorisme.

D'après Ali Bongo qui s'est adressé à la presse à la fin de ces entretiens avec le premier citoyen togolais, " plusieurs de nos pays sont confrontés au problème de terrorisme. Tout ceci a un impact sur le développement économique de nos deux régions. Ce sont des sujets d'inquiétude pour nous tous. Nous avons discuté de la meilleure manière pour nos deux régions de s'entendre pour lutter contre ce fléau".

Un avis d'ailleurs pleinement partagé par Faure Gnassingbé qui à son tour a indiqué que "la question du terrorisme ne préoccupe pas uniquement la CEDEAO, mais aussi la CEEAC. Nous essayons de faire en sorte que les deux organisations puissent mieux coopérer pour lutter contre ce fléau qui doit être combattu dans un cadre international".

Pour information, les deux pays (le Togo et le Gabon) " partagent des valeurs de paix et de sécurité, et de coopération pour un développement harmonieux de l'Afrique".