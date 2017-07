Burkina Faso: Grand banditisme - La police coupe la route à des braqueurs

Le commissariat de police de l'arrondissement de Nongr-Mâasom a démantelé un réseau de présumés braqueurs. Le gang composé de 8 personnes, tous des repris de justice, a été présenté aux hommes de médias, le jeudi 13 juillet 2017.

Ils ont troublé les nuits des habitants des quartiers Zogona, 1200 logements, Gounghin, Dassasgho, Wemtenga, Dapoya, Bendogo, Balkuy, Rayongo, Samandin, Kamsonguin et la zone de Katr-yaar. Ils, ce sont les bandits qui écument nos villes et campagnes et empêchent les honnêtes citoyens de jouir des biens qu'ils ont acquis à la sueur de leur front.

Mais fin de fuite pour 8 d'entre eux, car le commissariat de police de Nongr-Mâasom leur a mis la main dessus. Ils sont accusés de vols à main armée, complicité de vols à main armée et recel.

Selon le commissaire de police, Emile Kadiogo, les délinquants ciblaient les victimes et en groupe de deux, trois, ou quatre, selon les cas, ils surgissaient, souvent les visages masqués par des cache-nez et des casquettes, surprenant ainsi les cibles et les tenaient en respect.

« Ils les menaçaient avec leurs pistolets automatiques et les brutalisaient parfois pour arriver à leur fin. Ils retiraient numéraires, motocycles, téléphones portables, etc. et même des armes.

Une fois leur sale besogne accomplie, ils se retiraient des lieux à l'aide de motocycles », a affirmé le commissaire. Avant de souligner que le groupe exerçait parfois une violence inouïe sur leur victime. « Plusieurs d'entre elles ont été blessées au cours de ces braquages », a-t-il dit sans trop de précision.

Le cerveau du gang, Madi Nabolé est domicilié à Ouagadougou au secteur 41 (Nioko 2). Lui et ses éléments opéraient essentiellement dans les commerces, les domiciles et sur les voies publiques.

« Après les forfaits, le matériel emporté, notamment les motocycles sont transmis à un Ali Nikiéma, celui-ci se disant mécanicien pour ensuite les remettre à Soumaila Kouanda, ce dernier se réclamant employé de commerce. Celui-ci était chargé d'écouler la marchandise », a précisé Emile Kadiogo.

Leur forfait en mémoire est celui du 3 juin 2017 à Samandin chez les parents de celui qui fut président du CDP, Eddie Komboigo. D'aucuns avaient expliqué l'acte par des raisons politiques. Pour le commissaire Kadiogo, il s'agit purement d'un acte de banditisme comme les autres.

Il a été retrouvé un téléphone portable et une tablette appartenant à ladite famille. Elle est donc invitée, tout comme les autres victimes, a passé chercher ce qui lui revient de droit. D'autres membres du groupe sont toujours en cavale et la police demande la collaboration de la population pour mettre le grappin sur le reste des éléments de Madi.