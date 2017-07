Sénégal: ENA - Macky Sall inaugure le centre de formation permanente et pose la première pierre du centre aéré bioclimatique de l'école

Il faut certainement des innovations pour nous permettre de ne plus travailler avec le support papier mais aussi de veiller sur l'authentification et la sécurisation des documents.

L'Ena et l'administration doivent toujours garder leur vocation essentielle d'innovateurs et de catalyseurs du service public surtout que leurs missions deviennent plus complexes dans un contexte d'exigence citoyenne, démocratique et de bonne gouvernance.

Le président Macky Sall a remis ce jeudi à l'école nationale d'administration (Ena) les brevets aux sortants des promotions 2011-2013 et 2013-2015. En marge de cette cérémonie, le président de la République a aussi procédé à l'inauguration du centre de formation permanente de l'Ena et a posé la première prière du centre aéré bioclimatique de l'école.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.