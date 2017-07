Congo-Brazzaville: Transport et logistique - Un enjeu majeur pour le développement économique

Cette association va organiser le 28 juillet à l'université de Loango un concours sur les métiers de la logistique et du transport afin d'évaluer le niveau des étudiants partant de la première année jusqu'en troisième année de licence. Dans son cahier des charges, l'ALC a également prévu la tenue des activités sportives, notamment la marche, les tournois de football, de Nzango, de basketball et d'athlétisme.

« La politique de maillage d'un pays en infrastructures de base, telles que la construction des plates-formes aéroportuaires, portuaires, ports secs, entrepôts et routes légales, méritent que la formation soit axée dans le domaine de la logistique et du transport.

Dans son mot de circonstance, le président de l'ALC a donc demandé aux autorités nationales mais également aux sociétés de la place évoluant dans ce domaine de vulgariser les métiers de la logistique et du transport afin de diversifier et d'accroître l'économie du pays.

Le développement des activités logistiques constitue donc un enjeu économique et d'aménagement du territoire, malheureusement cette nouvelle orientation n'est pas bien connue et considérée à sa juste valeur dans de nombreux pays d'Afrique.

Le transport et la logistique sont à la base des métiers les plus importants dans le secteur de l'économie et de l'industrie. Ils ont pour objectif de mettre à disposition des ressources d'une organisation en respectant le budget, la qualité du service proposé et la sécurité.

L'Association des logisticiens du Congo (ALC) a tenu son assemblée générale le 12 juillet à la Chambre consulaire de Pointe-Noire. Pendant cette activité, son président-manager, Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas, a demandé aux acteurs de la scène économique de promouvoir les métiers de la logistique et du transport afin de diversifier et d'accroître l'économique nationale.

