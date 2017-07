Sénégal: Akon rachète 50 % des parts de la plate-forme de téléchargement MusikBi

Le groupe SOLID, dont le siège est à Dakar, a des filiales au Gabon et en Côte d'Ivoire. Il a développé "une solution innovante, permettant à la majeure partie de la population sénégalaise non bancarisée d'acheter de la musique en ligne grâce à son crédit de téléphone", indique le communiqué, relavant toutefois qu'après 18 mois, "deux contraintes se sont dressées à l'expansion de MusikBi".

La "commune vision" de SOLID et AKON - qui s'est joint à la plate-forme MusikBi avec son single titré "Khalice" - est d'œuvrer à "un meilleur devenir des artistes de la plate-forme en garantissant un minimum de 60 pour cent des parts des revenus aux artistes, développement social et économique des artistes" et à la promotion de la musique africaine.

