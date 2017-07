Congo-Brazzaville: Elections locales - "Vigilance Plus" présente ses colistiers

Prenant la parole à son tour, Georgette Ingani les a invitées à « voter massivement la liste de "Vigilance Plus" afin que nous travaillions ensemble pour l'assainissement de notre quartier. Notre objectif est d'œuvrer à ce que la plupart de nos ruelles et avenues soient couvertes de pavés », a-t-elle conclu.

L'Association "Vigilance Plus" a organisé le 13 juillet une rencontre citoyenne avec les femmes habitant les quartiers 61 et 62 de Talangaï, zone Dragage, au cours de laquelle elle leur a présenté ses colistiers.

