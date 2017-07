Les équipements peuvent coûter au-delà de Rs 100 000, dépendant du type et de la capacité des panneaux photovoltaïques. La maintenance de l'onduleur, qui fournit le courant alternatif, et des panneaux est offerte.

Toute personne intéressée par ce nouveau plan du CEB, et voulant faire l'acquisition de panneaux photovoltaïques devra s'adresser aux fournisseurs d'équipements. Ces derniers feront une étude de la situation et du besoin énergétique quotidien de l'éventuel petit producteur.

Ainsi, si la différence entre l'énergie produite et consommée est de 0 à 75 kilo Watt par heure (kWh), il faut payer Rs 44. Entre 76 et 300 kWh, il faut payer Rs 184 et au-delà de 300 kWh, ce sera Rs 369.

Le CEB a introduit le concept d'une facturation minimale, même si la charge d'énergie à facturer est à zéro. Cela, pour compenser les frais d'opération et de maintenance du réseau du client, les coûts administratifs et les charges fixes, entre autres.

Soit 1 MW pour les particuliers et 1 MW pour les consommateurs tombant sous les plans Integrated Resort Scheme (IRS), Real Estate Scheme (RES) et ceux utilisant une alimentation électrique triphasée.

