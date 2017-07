Sénégal: "La conférence de Dakar" a été une "étape décisive" dans l'avènement de la nation arc-en-ciel

"Les Africains ont beaucoup de ressources qu'ils ignorent. Voilà un problème sur lequel toutes les différentes sensibilités du Sénégal se sont retrouvés et chacun dans la sphère de ses activités a eu à mener des initiatives (... ) avec le seul concours de leur capacité, de leur savoir faire, de leur ouverture d'esprit et de leur volonté de régler cette question", a soutenu le professeur Thiam.

La vice-ministre des Arts et de la Culture Sud africaine a également salué le leadership du président Abdou Diouf en 1987, faisant noter qu'il faut désormais "inscrire le dialogue dans une politique de renforcement de la démocratie" sur le continent et "prévenir les conflits en privilégiant la médiation".

"Pour vaincre la peur et forcer le destin, il fallait des femmes et des hommes de conviction ce qui était le cas de M. Abdou Diouf et de Mme Danielle Mitterrand", a souligné Mbagnick Ndiaye.

Il a cité comme exemple la Droite politique française qui laissait entendre, par le biais de Jean Kiffer et Jean-Pierre Stirbois, que "l'apartheid n'existe plus", piétinant ainsi le projet de Danielle Mitterrand.

