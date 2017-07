Sénégal: Moussa Touré en quête d'un groupe parlementaire pour "casser la baraque"

Il a fait part à ses militants et aux journalistes de sa "fierté de retrouver la Casamance qu'il avait connue dans les années 1970". "La Casamance (... ) a besoin d'investissements colossaux et intelligents. Imaginez si elle avait bénéficié des 450 milliards de francs CFA investis pour le Train Express Régional" de Dakar, a-t-il dit sur un ton d'énervement.

Quand nous aurons un groupe parlementaire, on nous entendra. Et nous nous défendrons à haute et intelligible voix", a poursuivi Moussa Touré.

Il déroule sa campagne électorale depuis quelques jours, dans le sud du pays. A Ziguinchor, il a rencontré la presse après un rassemblement de ses militants au quartier Néma 2 et des "visites de proximité" dans les quartiers de Boucotte, Grand-Dakar et Kandialan.

"Nous allons nous battre pour avoir notre groupe parlementaire. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Si je vous dis que j'aurai 30 députés, ce ne serait pas raisonnable (... ). Mais on peut se battre pour constituer un groupe parlementaire avec d'autres députés. Si on a un groupe parlementaire, nous allons casser la baraque", a assuré M. Touré.

