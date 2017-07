Togo: Façonner les villes de demain

Pas surprenant quand on sait que 23% de la population totale du Togo (7 millions d'habitants environ) vit à Lomé et dans sa banlieue.

L'objectif est de fournir des services essentiels à tous les citoyens, d'assurer à l'ensemble le plein accès à l'égalité des chances sans discrimination, de promouvoir des mesures pour des villes plus propres et de renforcer la résilience des villes pour réduire le risque et les effets des catastrophes naturelles.

La communauté internationale a adopté l'année dernière, sous les auspices de l'ONU un programme pour les villes. Il fixe un nouveau cadre mondial en matière de développement urbain durable et permet de repenser la manière dont sont organisées et gérées les villes.

