Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a animé, le jeudi 13 juillet 2017, à Ouagadougou, une conférence sur les projets à l'ordre du jour du VIe sommet du Traité d'amitié et de Coopération (TAC) Côte d'Ivoire-Burkina.

Le Burkina se rend au VIe sommet du Traité d'amitié et de Coopération (TACT) avec de nouvelles ambitions. Le pays a préparé 24 nouveaux projets qui seront débattus avec son partenaire ivoirien les 17 et 18 juillet 2017 à Ouagadougou. L'information a été donnée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, lors d'une conférence de presse, le 13 juillet 2017.

Ces accords de coopération, selon le patron de la diplomatie burkinabè, portent, entre autres sur les domaines de la sécurité, du terrorisme, des mutilations génitales féminines, des infrastructures, de l'électricité et du transport.

Sur le premier point, l'accord prévoit des jumelages entre écoles de formation militaire burkinabè et ivoirienne. Il a cité notamment l'Académie militaire Georges- Namoano (AMGN) de Pô et le Prytané militaire de Kadiogo (PMK) pour le compte du Burkina Faso, l'école de formation des Officiers de Zambakro et l'école militaire de Bingerville côté ivoirien.

S'agissant des mutilations génitales, le projet d'accord projeté par la partie burkinabè vise, selon le ministre Alpha Barry, à prendre des dispositions pour contrecarrer le phénomène qui s'est intensifié ces dernières années aux frontières entre les Etats.

La facilitation du transit routier, la hausse de la fourniture d'électricité à travers l'interconnexion, et la mutualisation des moyens en vue de faire face au terrorisme sont au menu des autres projets d'accords.

Lesquels sont prévus pour être examinés lors du conseil des ministres conjoints qui sera présidé par les deux chefs d'Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, et ivoirien, Alassane Ouattara, le 17 juillet 2017 dans la salle de Conférence de Ouaga 2000.

Mais, foi du ministre en charge des Affaires étrangères, les rencontres entre experts ivoiriens (une soixantaine) et burkinabè (au-delà de 60) ont débuté dans la matinée de ce 13 juillet 2017.

Au cours des travaux, les techniciens, tous spécialistes, chacun dans son domaine, vont tenter d'aplanir les difficultés rencontrées par les deux parties sur certains dossiers avant de les soumettre aux deux exécutifs dirigés par Paul Kaba Thiéba du Burkina Faso et Amadou Gon Coulibaly de la Côte d'Ivoire.

Toutes ces rencontres ont pour but de déblayer le terrain pour la tenue du Sommet, le 18 juillet 2017, au cours duquel les deux chefs d'Etat devront parapher les dossiers pour lesquels un consensus s'est dégagé entre les deux gouvernements.

Le chemin de fer, talon d'Achille

Cette conférence de presse a été une occasion pour les hommes de médias de soulever des préoccupations relatives aux projets communs initiés par la Côte d'ivoire et le Burkina Faso dans le cadre du TAC :

« Il était aussi question pour les deux Etats d'aller à la recherche de financements communs pour la mise en œuvre du projet de l'autoroute. Ont-ils renoncé à cette démarche ? Puisque les lignes semblent bouger côté ivoirien tandis qu'on ne voit rien côté burkinabè ».

A cette interrogation Alpha Barry n'a pas laissé planer de doute. De l'avis du ministre Barry, certes, avec la construction du tronçon Abidjan-Yamoussoukro et le lancement des travaux du deuxième tronçon Yamoussoukro-Tiébissou, la Côte d'Ivoire est plus avancée sur le projet de l'autoroute, mais le Burkina Faso n'est pas en reste.

« Pour le tronçon Ouaga-Koudougou, les études sont bouclées et le projet est inscrit dans le programme Partenariat public-privé (PPP) dont le texte a été récemment adopté par l'Assemblée nationale. Si tout va bien, les travaux devront débuter au premier trimestre 2018 », a précisé le ministre Barry.

Et d'ajouter : « concernant la tranche Koudougou-Bobo, les études sont également achevées. L'UEMOA a marqué son intérêt pour le financement des études du tronçon Bobo-Dioulasso-frontière de la Côte d'Ivoire ».

A la question de savoir le projet sur lequel on tire plus de satisfaction et le domaine sur lequel un accent devrait être mis, le ministre Barry a dit ceci :

« Le secteur de l'électricité est celui qui enregistre plus d'acquis. La puissance de l'électricité injectée par la Côte d'Ivoire sur le réseau d'interconnexion éclectrique en direction du Burkina Faso est passée de 50 mégawatts en 2014 à plus de 80 en 2016 ».

La réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya reste le projet qui nécessite plus d'efforts de part et d'autre, selon le conférencier.

« A ce sujet, une rencontre entre les parties, à savoir les gouvernements burkinabè et ivoirien, et le groupe Bolloré aura lieu en marge du sommet du TAC» a confié le ministre burkinabè des Affaires étrangères.