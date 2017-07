Le championnat national de football, première division joue sa 29e journée, ce dimanche 16 juillet 2017, à 16 heures 00. Le match déterminant entre le RCK et l'EFO se joue au stade du 4-Août de Ouagadougou.

Le champion 2017 du Faso-foot sera pratiquement connu, ce dimanche 16 juillet, avant la dernière journée. Le leader, le RCK, affrontera, ce jour, son dauphin, l'EFO, qu'il ne dépasse que par 2 points. En cas de victoire des Faucons, ils seront automatiquement champions. Quant à l'EFO, il aura enfin son destin entre ses mains.

Mais à l'issue d'un match nul, ces deux rivaux conserveront leur chance jusqu'à la 30e journée et dernière journée où ils croiseront respectivement le KOZAF et l'USCO, actuelles 16e et 13e au classement général. L'entraîneur Kamou Malo du RCK dit être conscient de l'importance de cette rencontre, mais lui et son équipe n'ont aucune pression.

L'ancien sociétaire de la Reine des stades, compte conserver coûte que coûte son avance sur sa rivale à l'issue de ce match: « l'EFO est sans doute la meilleure équipe performante des phases retour, mais nous avons les moyens de conserver notre avance sur elle ».

Qu'à cela ne tienne, il promet gratifier ses supporters d'un beau spectacle. Quant à l'entraineur de l'EFO, Boureime Kaboré, une défaite n'est pas envisageable.

« Nous comptons gagner le RCK pour couronner en beauté notre ascension et arracher le titre. Les Bleu et Blanc évolueront sans Mohamed Ouattara, Aimé Zongo, Jean Noël Lengani et Ismael Ouédraogo, tous titulaires appelés en équipe nationale locale, mais le coach rassure : « l'Etoile Filante de Ouagadougou compte 30 joueurs. Nous trouverons des joueurs pour les remplacer valablement », dit-il.

Vu l'enjeu de cette rencontre aux allures d'une finale du championnat national, la Ligue de football professionnelle (LFP) a indiqué qu'un dispositif sécuritaire particulier sera mis en place. Une opération de fouille se fera à l'entrée de chaque tribune. Les deux entraîneurs ont tous appelé le public sportif au fair-play.