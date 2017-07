Burkina Faso: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement - Huit projets sur vingt-cinq au ''rouge"

Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement a tenu, le jeudi 13 juillet 2017 à Ouagadougou, l'assemblée sectorielle 2017 de ses projets et programmes. Les acteurs ont évalué et apprécier la performance desdits projets et identifier des solutions idoines pour leur mise en œuvre adéquate dans les années à venir.

L'exécution des projets et programmes occupe une place essentielle dans le processus de mise en œuvre de la politique nationale de l'eau et du Plan national de développement économique et social (PNDES).

C'est dans cette optique que les acteurs de ''l'or bleu" et de l'assainissement se sont donné rendez-vous, le jeudi 13 juillet 2017 à Ouagadougou, pour évaluer la mise en œuvre des deux années (2015, 2016) desdits projets et programmes.

Sur 27 projets et programmes, 25 ont été évalués sur la base d'indicateurs de performance en relation avec l'efficacité et la bonne gouvernance. Sur les 25 projets évalués, 10 sont classés ''verts", traduisant selon le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo, un risque minime de non atteinte des objectifs.

Sept projets sont ''oranges" et représentent un risque substantiel ou modéré de non atteinte des objectifs et enfin huit sont classés ''rouges" et ils présentent tous les risques de non atteinte des objectifs.

Au regard de cette situation peu reluisante, le ministre a noté que certains projets et programmes au ''rouge", doivent leur contre-performance à des situations exceptionnelles qui se focalisent entre autres sur le fait que le projet ''Saaga" a une insuffisance de ressources financières depuis 2015, de même que les barrages de la Comoé et de Bambakari.

A l'en croire, le Projet de développement durable de la ville de Ouagadougou (PPDO) est au ''rouge", pour avoir suspendu ses activités à la demande du bailleur de fonds, afin de privilégier le projet Ziga II qui est au ''vert".

Impulser une dynamique dans l'exécution des projets

« Cette situation nous interpelle, quant aux décisions et aux mesures à envisager et à mettre en œuvre, en vue d'améliorer la conception, l'efficacité et l'efficience de nos projets et programmes », a affirmé M. Ouédraogo.

Il a signifié que l'image des projets et programmes est décalée car à son avis, cela fait sept mois que ces projets sont en train d'être revigorés et il a souhaité qu'ils soient revus plutôt, pour que les résultats et les appréciations soient plus actualisés.

Pour le directeur général des études et des statistiques sectorielles, Bourahima Ouédraogo, les facteurs impactant généralement les projets se focalisent sur la transmission tardive des demandes d'avis de non-objection, la non-prise en compte de tous les aspects du projet dans les documents.

Il y a également la mise en œuvre pratique, car à l'entendre, dans la conception des projets, des facteurs tels que les études de réalisation, ne sont pas prises en compte pour conduire le projet à terme.

« Ce sont autant de difficultés que nous rencontrons dans l'exécution efficace de nos projets et programmes », a-t-il regretté.

Le directeur en charge des études a tout de même noté que les résultats sont déjà satisfaisants.

« Il y a une évolution qualitative, puisqu'en en 2015, quatre projets ont été évalués ''verts" et 12 en 2016. Il y a eu aussi la mise en eau du barrage de Samendeni la semaine dernière», s'est-il réjoui.

Et de poursuivre que 2017 donne également espoir sur certains projets même s'il a admis que des défis restent à relever. Il a sollicité des partenaires techniques et financiers, la mise en œuvre de nouveaux projets et souhaité que les projets en cours puissent connaître une exécution efficiente.