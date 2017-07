A cette recommandation, la réponse des assureurs a été sans équivoque. « Nous prenons acte de cette décision ; reporter à quand ? Les risques sont là, le nombre de décès et d'invalidité est élevé », a répliqué Simon Pierre Gouem. Selon lui, au regard de l'ampleur des risques, il n'est pas question de revenir en arrière. Car, a-t-il noté, cela reviendrait à cautionner un déséquilibre entre « ce que nous payons (ndlr : comme dédommagements) et ce que nous recevons ».

Après, c'est au tour du ministère de l'Economie et des Finances d'interpeller, en 2014, les assureurs sur cette question en les exhortant à relever les taux. Pour le président de l'APSAB, c'est désormais chose faite. A l'entendre, ces nouvelles tarifications résultent donc de l'application des textes. Puis, a-t-il poursuivi, la survie des sociétés d'assurance en dépendait fortement, car les anciens tarifs ne leur permettaient pas de respecter leurs engagements en cas de sinistre. « Il n'y a pas de commune mesure entre ce que l'assuré paie à l'assureur et les dédommagements qui sont effectués en cas de survenue d'un sinistre », a-t-il souligné.

Pour lever le voile sur l'application des nouvelles tarifications des primes d'assurance sur les prêts bancaires, l'Association professionnelle des sociétés d'assurance au Burkina (APSAB) et la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) se sont retrouvées face à face, le jeudi 13 juillet 2017, à Ouagadougou. Objectif, éclairer l'opinion publique sur les tenants et les aboutissants de cette décision.

