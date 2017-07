Guinée: Labé - Le Kolima Jazz en deuil, Bokar Sow a tiré sa révérence

« il avait la pédagogie dans le sang et ne laissait jamais un ami dans le besoin sans voler à son secours, c'est la culture guinéenne qui perd un pilier et c'est également l'éducation qui perd aussi un pilier. »

« nous avons décidé de l'envoyer à Conakry urgemment mais hélas on ne peut rien contre la volonté de Dieu, nous souhaitons que son âme repose en paix au paradis à sa femme et ses enfants on demande de prendre courage, il en avait trois tous ont fini l'université »

Bokar Sow, c'est l'homme qui a tiré sa révérence . Professeur de Français et ancien leader vocal du Kolima qu'il a intégré en 1976 l'homme s'en est allé de suite de maladie, affable, serviable et toujours armé de son sourire, son entourage garde le souvenir d'un homme au grand cœur.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.