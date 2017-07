Sénégal: Macky Sall, une campagne électorale discrète pour les législatives

Message subliminal adressé à Khalifa Sall ou non, le maire de Dakar est soupçonné de détournements de deniers publics, Macky Sall a rappelé l'importance de respecter le droit et l'Etat : « Servir l'Etat est un sacerdoce qui met à notre charge des obligations d'éthique et de responsabilité - hélas - devenues si rares de nos jours ».

« Comme on ne prélève pas d'impôt sur les applaudissements, je les voudrais plus sociables ». Invisible dans les meetings, dans les cortèges, son Premier ministre envoyé aux quatre coins du pays, Macky Sall limite ses sorties. Ce jeudi, il est venu féliciter les élèves qui terminent de l'ENA, l'Ecole nationale de l'administration.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.