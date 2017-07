Cote d'Ivoire: Gueyo - Le député-maire appelle à l'union de la région

Kayo, village de la Sous-préfecture d'Okrouyo dans le département de Soubré a célébré le samedi 8 Juillet 2017, son « développement amorcé ». Le Parrain de cette cérémonie, Honorable Blé Sailly Félix, Député-Maire de Gueyo a, à cette occasion, invité les filles, les fils et surtout les cadres de la région à poser des actes qui favorisent le développement.

A cet sujet, voilà ses propos : « Le cadre, c'est celui qui est allé à l'école, qui a acquis des diplômes et des connaissances et qui de facto devient pour sa communauté, un agent de développement. Il se met au service de sa région, de sa communauté et de son pays. Il travaille à aider au bien-être et au développement. Personne ne viendra le faire à votre place.

C'est un acte de responsabilité, c'est un devoir. Sinon si votre région, votre communauté et vos parents ne bénéficient pas des retombées de votre épanouissement social, alors vous n'êtes pas un cadre mais peut-être, un haut fonctionnaire ». C'est pourquoi, a insisté l'honorable Blé Sally Felix : « j'invite tous les cadres de la Nawa à aider nos populations. Venez investir dans vos différents villages afin de développer la région.

Ma présence à Soubré s'inscrit dans ce cadre-là et non à d'autres fins » a précisé l'élu de Guéyo. Aussi, a-t-il donné l'exemple en faisant don en nature d'une valeur de 1 million et 1 million cinq cent mille francs en espèces à l'association des femmes du village. Soit un total de 2 millions cinq cent mille francs pour permettre la construction de latrines modernes à l'école primaire du village et aussi pour leur permettre de s'investir dans les activités génératrices de revenu.

Au nom des Cadres, Tapé Gogou Odette, par ailleurs, présidente des femmes de Kayo a dit au parrain: « Nous avons pris la parfaite mesure de vos propos et nous pensons en tirer tous les bénéfices. C'est dans l'union et la paix par la réconciliation qu'on pourra faire développer nos cités.

Et en la matière, toutes vos actions concourent dans ce sens. Les femmes et nos populations vous réitèrent leur indéfectible soutien. Votre engagement pour le développement de la Nawa, nous inspire l'exemple », a-t-elle dit.

Cette célébration consacrée au développement de Kayo a enregistré la présence de toute la chefferie traditionnelle de la Nawa et la présence effective des députés d'Okrouyo et celui de Liliyo Sous-préfecture. Danses de réjouissances, jeux et distinction des meilleurs élèves du village ont également constitué les temps forts de cette fête.