Burkina Faso: Un journaliste jugé pour diffamation

Maître Séraphin Somé qui représente les magistrats, estime qu'en publiant des informations « non vérifiées » sur une page Facebook, Lookman Sawadogo a porté atteinte à l'honneur et à la considération des membres de la commission d'enquête : « Est-ce que la liberté de la presse donne droit à un monsieur qui se couvre du manteau de journaliste de proférer des déclarations diffamatoires sur une page Facebook ? », interroge maître Somé.

« Les membres de la commission d'enquête reprochent à notre client de les avoir diffamés. Et malheureusement, nous avons constaté avec étonnement que la citation qui a été délaissée à notre client l'expose à une peine d'emprisonnement, en plus des peines d'amende », explique Anne Sori Ouattara, l'un des avocats de Lookmann Sawadogo.

Quelques mois plus tard, six magistrats membres de cette même commission engagent des poursuites judiciaires contre Lookman Sawadogo pour diffamation.

