Cote d'Ivoire: La première association des infirmiers est née

Les infirmiers de Côte d'Ivoire ont désormais leur association : l'Association des infirmiers de Côte d'Ivoire (AICI) dont l'assemblée générale constitutive s'est tenue le samedi, 08 juillet 2017, au centre culturel Jacques Aka à Bouaké. Cette AG a vu l'élection de Ballo Medegué Ousmane, infirmier à Bouaké comme présidente de ladite association pour un mandat de quatre ans

Présente à la cérémonie en tant que marraine, Mondeny Diomandé, député de Bouaké-commune a salué et encouragé l'initiative des infirmiers et les a exhortés à demeurer unis et solitaires pour un système de santé plus fort. «Vous voulez par cet instrument vous engager résolument dans l'amélioration de notre système de santé et apporter votre contribution au rayonnement de la Côte d'Ivoire », a-t-elle dit.

Kéita Abibata, et Konaté Henri Joël du CHU de Bouaké ont été élus respectivement 1ère et 2ème commissaires aux comptes. «Nous infirmiers, nous voulons apporter notre contribution à la Côte d'Ivoire nouvelle et au rayonnement du système sanitaire.

La création de cette association nationale est tout simplement le sens de la maturité professionnelle et de notre volonté affichée d'apporter notre pierre à la construction du système sanitaire ivoirien », a dit Ballo M. Ousmane.

La naissance de l'AICI répond au souci de mieux défendre leurs intérêts communs. Regroupant les infirmiers et infirmières d'Etat et spécialistes, la nouvelle association a pour principaux objectifs l'amélioration et le maintien de la qualité des soins ; l'amélioration des prestations fournies à la population, le soutien à la politique du plan national de développement sanitaire

Étaient à cette assemblée générale, Lobo Amani Michelle Hortense et Diallo Awa, respectivement secrétaire générale 2 de la préfecture de région de Bouaké et présidente de l'Association des sages-femmes de Côte d'Ivoire.