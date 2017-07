Afrique: Une équipe africaine de rêve pour le NBA Africa Game 2017

La Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) a mis sur pied une équipe africaine séduisante pour la deuxième édition du NBA Africa Game, ce match de gala organisé en Afrique du Sud le 5 août 2017 à Johannesburg.

Les Congolais Bismack Biyombo et Emmanuel Mudiay, le Camerounais Luc Mbah a Moute ainsi que le Sénégalais Gorgui Dieng devraient être de la partie.

Pour la seconde édition du NBA Africa Game, la prestigieuse Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) a mis le paquet niveau joueurs conviés à ce match de gala.

Si la sélection mondiale (Team World) a de quoi séduire avec l'Allemand Dirk Nowitzki notamment, c'est surtout la sélection africaine (Team Africa) qui a de quoi ravir les fans de la NBA du continent.

Retour aux sources pour Mudiay et compagnie

Le 5 août prochain à Johannesburg, les spectateurs du Ticketpro Dome devraient en effet y voir les Congolais Bismack Biyombo et Emmanuel Mudiay (RDC), les Camerounais Luc Mbah a Moute et Joël Embiid, le Sénégalais Gorgui Sy Dieng, le Tunisien Salah Mejri ou encore le Brazzavillois naturalisé espagnol Serge Ibaka. A noter qu'Embiid, en convalescence, ne jouera pas.

Du très beau monde auquel il faudra ajouter le Suisse d'origine sud-africaine Thabo Sefolosha, le Suisse d'origine angolaise et congolaise Clint Capela, l'Américain d'origine nigériane Victor Oladipo et l'Allemand d'origine gambienne Dennis Schroder. Ce Team Africa aura pour capitaine le Britannique d'origine sud-soudanaise Luol Deng.

Emmanuel Mudiay, dont la famille a fui la guerre en RDC alors qu'il n'était qu'un enfant, s'y voit déjà : « Revenir en Afrique pour jouer la seconde édition du match NBA sur le continent est un rêve qui devient réalité. Je suis reconnaissant du fait d'avoir cette chance. »

Match caritatif

Le Sénégalais Amadou Gallo Fall, président de la NBA Afrique, n'a pas caché sa satisfaction : « Le NBA Africa Game 2015 avait été un succès retentissant. Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par les joueurs et staffs d'équipes qui y participent. »

La rencontre, organisée au profit de l'Unicef, de la fondation Nelson Mandela et de SOS Chilren, se déroulera peu après la 15e édition de « Basketball without Borders », le traditionnel camp de formation et de détection organisé par la NBA, entre autre en Afrique du Sud.

La première édition du NBA Africa Game avait eu lieu en 2015, avec en vedette l'Américain Chris Paul, les frères espagnols Pau et Marc Gasol, mais aussi les Français d'origine camerounaise et sénégalaise, Nicolas Batum et Boris Diaw.