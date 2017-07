Cote d'Ivoire: Emploi des jeunes - Charles Koffi Diby engage la réflexion sur la problématique

A l'invitation de Charles Koffi Diby , Président du Conseil Economique Social Environnemental et Culturel ( CESEC), le directeur régional du bureau pays de l'Organisation Internationale du Travail( OIT)Dramane Haidara, a prononcé le jeudi 13 juillet 2017 à la salle des plénières de l'institution , une conférence sur "l' Agenda du travail décent et la problématique de l'emploi des jeunes".

Cette conférence, conjointement organisée par le(CESEC) et(OIT), est apparue comme une réelle opportunité pour Dramane Haidara, de présenter les possibilités offertes par son organisation pour contribuer à donner aux jeunes partout dans le monde, une chance réelle de trouver un travail décent.

A cet effet, il a dit : « le Conseil Economique Social Environnemental et Culturel est une instance de proposition. C'est pour cette raison que j'ai fait des propositions au président de cette institution. Il est temps aujourd'hui de changer de paradigme dans la définition de nos politiques économiques et dans nos politiques sociales et de resserrer de toute urgence le lien entre la croissance et l'emploi des croissances fortes et des croissances durables et créatrices d'emploi.

Pour ce qui est de l'employabilité des jeunes, il faut qu'on fasse en sorte que l'école africaine soit capable de créer de véritables personnes qui pourront s'insérer facilement dans le marché du travail, bien vrai qu'il y a du chemin à faire. Mais pour y arriver, il faut commencer par valoriser l'enseignement technique et la formation professionnelle, ne pas orienter tout le monde vers l'enseignement supérieur.

Parce que c'est à travers ce secteur d'enseignement qu'on pourra permettre à un maximum de jeunes d'avoir du travail. » Pour sa part, le président du Conseil économique , Social, Environnemental et Culturel Charles Koffi Diby a indiqué que l'une des problématiques qui se posent comme un défi, dont la recherche de solutions, et qui fait l'objet de diverses rencontres internationales aujourd'hui, est la question de l'employabilité des jeunes.

Poursuivant il a dit : « La preuve, le prochain sommet des chefs d'Etats de l'UE-Afrique ainsi que la rencontre des acteurs Economiques et sociaux prévus en novembre 2017, à Abidjan, examineront la question de "l'emploi jeune" dans tous les ses aspects.

C'est pourquoi, nous avons proposé que la première conférence prévue à l'occasion "des Grandes rencontres du (CESEC)" aborde cette problématique, notamment sous l'angle de "l' Agenda du travail décent et la problématique de l'emploi des jeunes". » Il faut rappeler que cette conférence a enregistré la participation de la quasi-totalité des membres de l'assemblée consultative ainsi que d'éminentes personnalités.