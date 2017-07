Burkina Faso: Africallia 2018 - Le comité de pilotage installé

L'objectif pour cette édition, selon Mamady Sanoh, est de réunir plus de 400 chefs d'entreprises d'une vingtaine de pays pendant ces deux jours et de leur organiser des rendez-vous d'affaires dans une ambiance conviviale. Le comité de pilotage (de 10 membres) est donc chargé d'orienter et de superviser les activités de l'équipe technique chargée de mettre en œuvre les activités opérationnelles du projet.

Africallia est un forum qui offre des opportunités aux Petites et moyennes entreprises de l'Afrique de l'Ouest de rencontrer et de nouer des relations d'affaires avec d'autres entreprises du reste du monde. Africallia leur permet de faire «le tour du monde» en 48 heures en rencontrant en un seul lieu, une masse critique d'entreprises venant d'horizons divers.

