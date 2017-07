Burkina Faso: 6e TAC - Les experts burkinabè et ivoiriens donnent le top départ

Cette réunion des experts, ouverte ce jeudi 13 juillet, prendra fin ce samedi 15 juillet 2017.

Durant les travaux, les participants issus des deux pays passeront en revue les domaines de coopération. Il s'agit, entre autres, des infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie et les mines, la coopération politique, la diplomatie et l'intégration régionale, la défense et la sécurité, la coopération administrative et transfrontalière, la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens, l'économie et l'industrie, l'éducation et la recherche scientifique.

A cet effet, ils examineront point par point les domaines précédents et surtout l'état d'avancement des projets conclus lors des sommets antérieurs. Au titre de ces projets, il y a la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer, la coopération énergétique et la sécurité.

« Nos experts devront identifier les éventuelles difficultés qui entravent la mise en œuvre de nos projets communs et proposer des solutions appropriées en vue de dégager de nouvelles perspectives pour élargir et consolider les relations d'amitié et de coopération entre nos deux peuples » a indiqué Dieudonné Sougouri, le secrétaire général du ministère burkinabè en charge des Affaires étrangères.

Il a également assuré que la partie burkinabè ne ménagera aucun effort pour soutenir toute initiative allant dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Aussi, il a dit espérer que « ces assises contribueront au renforcement du dialogue et de la concertation entre les deux gouvernements tout en élargissant le champ de la coopération bilatérale entre les deux peuples ».

Louis Bony, le directeur général de la coopération bilatérale ivoirienne a pour sa part invité l'ensemble des experts à un examen approfondi et minutieux des textes à l'ordre du jour. « En le faisant, nous parviendrons ainsi à atteindre les objectifs définis par nos chefs d'Etats (... ) Nous voudrions dès à présent nous réjouir des dispositions prises par les deux parties en vue de parvenir à des résultats fructueux et bénéfique à nos Etats et par ricochet à nos deux nations », a-t-il fait savoir.

La réunion des experts prend fin ce samedi 15 juillet. Les conclusions des travaux seront remises au gouvernement, ce qui servira de cadre pour la tenue du conseil conjoint de gouvernement prévu le lundi 17 juillet 2017, la veille de la conférence au sommet des présidents.