Togo: Projecteurs sur les jeunes footballeurs et meilleures chorales du Grand Kloto

Après Kpadapé dans le Fiokpo pour les deux premières éditions, le Tournoi Renaissance Kloto 2017 a élu domicile au coeur de la ville de Kpalimé, chef lieu de la préfecture de Kloto pour sa 3ème édition.

La compétition, après moult efforts de préparation déployés par le comité d'organisation, ensemble avec l'association initiatrice, Afrique Terre de Culture, s'ouvre le dimanche 16 Juillet prochain. 16 équipes seront dans les starting blocks.

Cette semaine, le président de l'ATC, Mileck Agbokou a fait le point sur les préparatifs chez nos confrères de Victoire Fm. " L'organisation va bien, nous sommes presque à la veille de ce grand évènement qui va réunir tout le grand Kloto dans cette ville de Kpalimé.

Nous avions démarré ces initiatives depuis 2013 à Kpadapé dans le Fiokpo où nous avions organisé les deux précédentes éditions. Nous avions compris que les populations adhèrent à cette initiative et qu'il va falloir donc faire intérèsser tout le monde.

Et là, Fiokpo n'est plus ce cadre qui peut contenir tous ces clubs, toutes ces populations. Il va donc falloir venir dans la grande ville, le chef lieu de la préfecture de Kloto, pour pouvoir réunir 16 clubs dont 2 de la préfecture du Golfe, FSA (Future Stars d'Agoè) qui est une fusion de Promo Stars et Oxana, également Kotoko Junior d'Adidogomé. Il y a aussi Olympic d'Agou Nyogbo qui vient pour sa part de la préfecture d'Agou. Ils viennent ainsi s'ajouter aux 13 clubs de la préfecture de Kloto.

L'ouverture c'est ce dimanche 16 Juillet au grand stade de Kpalimé et après l'ouverture, les quatre poules seront basées dans quatre différents villages du grand Kloto. Il s'agit là de Kpadapé, de Kpimé Tomégbé, d'Agou Nyogbo et de Hanyigban Dougan.

Juste après les matches de poules, il y aura les deux premiers de chaque poule qui seront qualifiés pour les quarts de finale, et la grande finale, on reviendra à Kpalimé pour disputer cette finale et faire descendre les rideaux sur cette 3ème édition du Tournoi Renaissance Kloto 2017", a expliqué M. Agbokou.

Pour clore définitivement l'engagement des clubs dans la compétition, les licences ont été remises hier jeudi aux différentes formations.

A noter que la 3ème édition du Tournoi Renaissance Kloto 2017 ne sera pas que du football. Il y a en parallèle à la compétition de football, un concours de chant chorale qui va mettre aux prises plusieurs groupes et chorales organisés.

Cette édition qui entend prôner la cohésion sociale au sein des populations du Grand Kloto, a lieu du 16 au 28 Août et est parrainée par le président de l'Université de Lomé, Professeur Dodzi Kokoroko.