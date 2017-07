Congo-Brazzaville: Tribunal de Ouesso - Trente-six mois d'emprisonnement avec sursis pour Florent Mekozi

Ainsi donc, le délibéré du tribunal les a condamnés à trente-six mois d'emprisonnement avec sursis. Ils paieront conjointement l'amande de 200.000 FCFA et la somme de 1.000.000 FCFA pour dommages et intérêts. Le jugement du tribunal de Ouesso est qualifié de subversif par les organisations de préservation de la faune, au regard de la loi n° 37-2008 du 28 novembre 2008 à son article 113 concernant les aires protégées.

« Je reconnais parfaitement les faits qui me sont reprochés en qualité de commanditaire de cette partie de grande chasse. En effet, j'avais eu cette arme, PMKA noire pliable, deux chargeurs garnis et munitions. Je me suis déplacé chez moi au village Batekock et je suis venu solliciter l'autochtone Jean Baba, au village Egnabi pour aller me pratiquer la grande chasse des éléphants... » reconnais Florent Mekozi.

Domicilié au village Batekoch à environ 23 kilomètres de Sembé, dans le département de la Sangha, Mekozi Florent est âgé de 49 ans et père de treize enfants. Dans un récent passé, il a été condamné à quatre ans de prison ferme pour avoir fourni un PMAK et des munitions à un groupe de braconniers. Il est à ce jour poursuivi par la justice pour les mêmes infractions.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.