Le président du Conseil national de la jeunesse du Congo a fait un plaidoyer en faveur du rajeunissement de l'Assemblée nationale et de la classe politique congolaise. Selon Bersol Exaucé Ngambili Ibam le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique amorcés par le chef de l'Etat, Denis Sassou-N'Guesso, dans son premier gouvernement issu de la nouvelle République doivent être poursuivis. « De même que nous avons des jeunes au gouvernement, nous voulons aussi en avoir à l'Assemblée nationale pour apporter notre contribution à la construction du pays », a conclu le candidat du PCT à Djiri II.

De leur côté, les habitants de Jacques Opangault ont appelé le candidat du parti au pouvoir à défendre au Parlement les projets de ce quartier enclavé. « Nous avons besoin d'une route bitumée pour la libre circulation des biens et des personnes ; d'un deuxième transformateur pour un courant de qualité, car le premier n'arrive plus à desservir la zone. Nous demandons également l'éradication des phénomènes Bébés noirs et koulounas », a laissé entendre un habitant.

Se faisant une idée des problèmes auxquels les habitants de cette partie de la ville capitale sont confrontés, le candidat du PCT a promis de débattre, s'il est élu, des questions relatives à l'enclavement, l'électrification, l'eau potable, et l'insécurité que connaissent les habitants de Jacques Opangault. « Je resterai en contact permanent avec ma base électorale pour trouver des solutions aux problèmes les plus sensibles », s'est engagé Bersol Exaucé Ngambili Ibam.

