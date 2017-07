Congo-Brazzaville: Élections législatives 2017 - Sidonie Plaza Moulady boucle sa campagne par un concert

Après une campagne de proximité menée dans les sept quartiers de Lumumba I du 1er au 13 juillet, la candidate du Parti congolais du travail (PCT) à Lumumba I, Sidonie Plaza Koumba Moulady, termine sa campagne électorale par un concert ce 14 juillet au stade de Cheminots qui sera donné par ses deux frères, Fofana et Aly Moulady.

Venus pour soutenir la candidature de leur sœur, Sidonie Plazza Moulady aux législatives du 16 juillet, Fofana et Aly Moulady vont livrer un chaud ce vendredi au KM4. Ce concert en duo est un vibrant appel de ces deux artistes congolais aux électeurs de Lumumba I. Les Ponténégrins en général et ceux de la circonscription Lumumba I en particulier y sont conviés ainsi que les anciens fans de Fofana Moulady qui a excellé en musique dans les années 90. Son jeune frère Aly Moulady se produira pour la première fois sur la terre natale. Il émerge en rumba et la RNB.

Après 13 journées de campagne acharnée sans répit et sans incident majeur, la candidate du PCT est satisfaite de la stratégie choisie. « Le porte à porte est une méthode de proximité qui vise à avoir un meilleur contact avec les futurs électeurs. C'est là où l'échange est un peu plus profond, intime où les liens sont plus renforcés. La relation que j'ai avec ma circonscription est très forte. Elle est due à un contact régulier. J'ai gardé cette méthode durant toute ma campagne qui se terminera par une grand-messe de musique ce vendredi au stade de Cheminots. Et je ferai le point de tout ce qu'on a fait pendant 13 jours », a indiqué Sidonie Plaza.

« Malgré quelques aléas de la campagne, je crois en mes électeurs, en leur sincérité parce que nous sommes très liés. Ceux de 101, 102, 103, 104, 107, 117, 118, 119 de la circonscription Lumumba I, nous serons ensemble vendredi pour clôturer dans une note de musique avant de se reposer samedi. Et dimanche matin, nous nous lèverons comme un seul homme pour aller au vote », a-t-elle poursuivi.

Sidonie Plaza a souligné que les populations des sept quartiers de Lumumba 1 ont adhéré à son message. « Ils me suivaient avec beaucoup d'attention et beaucoup m'ont demandé de quel parti j'appartenais pour mon message d'intérêt social. Ils ont adhéré à mon message parce je leur ai dit que l'État providence est passé. Il faut que nous nous mettions au travail », a martelé la candidate. Par ailleurs, elle a rappelé le plaidoyer qu'elle menera à l'Assemble si Lumumba 1 votait le dimanche pour elle. La candidate du PCT a également remercié son équipe de campagne, les membres du parti, la famille et les amis qui l'ont soutenue de prêt ou de loin.