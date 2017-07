Afrique: Africa Finlab - Kabirou Mbodje aux rencontres financières internationales de Paris

Kabirou Mbodje, fondateur et CEO de Wari, a participé aux Rencontres Financières Internationales organisées par Paris Europlace, les 11 et 12 juillet. Kabirou Mbodje s'est exprimé sur l'apport de la fintech et du digital pour favoriser l'inclusion financière en Afrique.

Dans le cadre des Rencontres Financières Internationales organisées par la Bourse Paris Europlace, les 11 et 12 juillet, qui ont réuni plus de 1000 représentants d'entreprises, d'investisseurs, de banques et de gestionnaires d'actifs, le laboratoire de la finance africaine, Africa Finlab, a organisé une table ronde inaugurée par le financier et ancien Premier Ministre du Bénin, Lionel Zinsou.

Les débats ont porté sur la contribution des marchés de capitaux et des innovations digitales dans le financement des économies africaines et leur développement.

«Wari, qui a su se développer en s'adaptant aux habitudes et usages locaux, apporte la démonstration que l'Afrique est un laboratoire digital pour le monde. Pour garantir le succès de la fintech africaine à l'international, il faut accroître la visibilité de ses acteurs et développer un cadre réglementaire propice à l'innovation et à l'investissement», a déclaré Kabirou Mbodje.

Concernant l'inclusion financière des populations, Kabirou Mbodje a insisté sur une approche globale alors que le taux de bancarisation ne dépasse pas les 20 % en Afrique subsaharienne : « Ouvrir un compte en banque ne suffit pas pour parler d'inclusion financière. Il faut avant tout permettre à chacun de pouvoir acheter, vendre, effectuer toutes sortes de transactions, investir, économiser, épargner... C'est exactement ce que le digital permet, et à moindre coût. »

Selon une étude du cabinet Deloitte, les investissements dans la fintech en Afrique se sont élevés à 800 millions de dollars en 2016 et plus de 600 millions de smartphones seront en circulation d'ici à 2025.