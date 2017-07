Congo-Kinshasa: Jeudi Sinistre - La Sonas S.A maintient sa performance avec 193 dossiers libérés

La Société Nationale d'Assurances (Sonas S.A), a maintenu ses exploits en matière d'indemnisation des sinistres en dépit de la morosité économique vécue au pays ces derniers temps.

Au total, 193 dossiers ont été traités et libérés lors de la paie hebdomadaire des sinistrés qui se déroule au siège administratif.

Très satisfaits, les bénéficiaires ou leurs ayant droits n'ont pas tari d'éloges pour remercier la haute hiérarchie et l'ensemble du personnel, du travail de qualité que cette société commerciale ne cesse d'accomplir. A les entendre, ils veulent voir Madame Agito, DG a.i. de la Sonas, rester le plus longtemps possible aux commandes de l'entreprise afin de continuer à bénéficier de ses services.

La Direction Générale a indemnisé pour ce jeudi, 89 dossiers. Par contre, aux agences de Bandalungwa, Beach-Ngobila, Lemba et Socimat, chacune d'elles a indemnisé 4 dossiers. Tel n'a pas été le cas aux agences de Barumbu, Funa et Limete où chacune, a libéré 5 dossiers.

Les agences de Benseke, Kingabwa, Kintambo, Sainte-Thérése et 30 juin ont libéré chacune, 3 dossiers. Les agences de Commerce, Huileries, Kinsuka et Ndolo avec 2 dossiers chacune. La DGI/Gombe avec 8 dossiers. Gombe avec 13 dossiers. Masina avec 7 dossiers. Libération, Mont-Ngafula et N'djili, avec 1 seul dossier chacun. Kasa-Vubu avec 6 dossiers. Et enfin, N'sele-Maluku avec 9 dossiers.

A la découverte de l'Assurance Vie

L'assurance vie a pour but de garantir l'intégrité physique de l'individu et les conséquences d'accidents, de maladie, de décès prématuré ou de vieillesse prolongée.

Pour ce faire, la Sonas distingue deux (2) branches d'assurance vie.

L'assurance vie individuelle et l'assurance vie collective (groupe).

L'assurance vie individuelle

Comme le nom l'indique, elle est particulière et non collective.

Elle désigne aussi bien les contrats garantissant un capital en cas de vie, un capital en cas de décès que les contrats combinant des capitaux, vie et décès.

Elle garantit aussi l'indemnité en cas de décès, suite d'accident ou de maladie.

L'assurance vie collective

Personnes concernées

Banques; Entreprises; Organismes de crédit; collectivités locales; ONG

Ce que la Sonas assure:

Prestations en cas de vie

Capital vie ; Rente viagère; Rente viagère temporaire

Prestations en cas de décès

Capital décès ; Rente de veuve (veuf) ; Rentes d'orphelins; Remboursement des primes; Rente certaine de survie.

Prestations en option

Capital complémentaire en cas de décès par accident; Exonération de paiement de prime en cas d'invalidité.

Ce que la Sonas n'assure pas

Le décès suite à un suicide au cours de deux premières années; Décès survenu suite aux risques de navigation aérienne autres que ceux courus par les passagers d'une ligne fixe et régulière ; Décès survenu suite aux risques de guerre ; Décès causé par un bénéficiaire ou par condamnation à la peine de mort.

Renseignements à fournir à la souscription

Remplir et signer l'annonce à une assurance vie collective de chaque personne à assurer; signer la convention d'assurance vie collective (l'entreprise ou organisation); Etablir la liste des personnes à assurer avec âge, sexe, montant à assurer, garanties choisies, pour élaboration de la prime annuelle.

La prime à payer de 10%, c'est en fonction du capital déclaré et l'indemnisation ne peut intervenir qu'après un accord d'échéance entre l'assureur et l'assuré. (Pour le cas de l'assurance vie, la durée minimum pour l'indemnisation est de 5 ans pour la police souscrite).

Exemple: capital déclaré 10.000 USD.

Prime à payer: 1000 USD. Indemnisation après 5 ans.

Eugène Khonde