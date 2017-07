Congo-Kinshasa: Contre la fraude et la contrebande - SEP Congo obtient le soutien de Joseph Kapika

C'est là où, a-t-il indiqué, les activités sont encore rentables. Aussi, d'entrevoir la possibilité d'étendre les activités de l'Est à l'Ouest avec l'appui du gouvernement. Sep Congo, dans la démarche, envisage de moderniser ses activités à travers la nouvelle technologie. Elle a présenté au gouvernement, par l'entremise du Ministre d'Etat à l'économie, la liste de dépôts non viables qu'il entend remettre en service.

L'objectif poursuivi par cette entreprise pétrolière est le redressement afin de redevenir compétitive dans le secteur pétrolier en RDC. Le DG Voillard Marc a précisé que "c'est une réunion de courtoisie à laquelle le Ministre d'Etat ministre de l'Economie nationale nous a conviée. En tant que nouveau Directeur général de Sep Congo, je me réjouis de la vision commune et des actions communes que nous devons mener pour pérenniser cette belle Société Sep Congo".

En effet, le ministre d'Etat et ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, a reçu en son cabinet de travail Voillard Marc, nouveau DG de Sep Congo. Ce dernier a profité de l'occasion pour présenter ses civilités au Ministre d'Etat, Joseph Kapika. L'entretien a tourné autour du soutien que le DG de Sep Congo a sollicité auprès du gouvernement en ce qui concerne les différentes mesures prisent par SEP Congo, lors de son récent séminaire, sur la fraude et la contrebande.

Face à la situation socioéconomique difficile que traverse son entreprise, la Direction générale de Sep Congo a organisé un séminaire à l'issue duquel certaines recommandations ont été prises pour la rentabilité de cette belle société. Pour les appliquer, Sep Congo a besoin du soutien du ministère de l'économie. Son cahier des charges comporte deux préoccupations majeures : obtenir un soutien sérieux du Gouvernement de la République et de mener la lutte contre la fraude et la contrebande. Le Ministre d'Etat a confirmé son soutien au DG de Sep Congo.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.