Cameroun: Chirurgie endoscopique en gynécologie - La performance en ligne de mire

Le 10e atelier ouvert lundi dernier au CHRACERH à Yaoundé à l'intention des professionnels Camerounais et animé par d'éminents professeurs venus de divers pays étrangers.

Hier dans les différents blocs opératoires du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Paul et Chantal Biya (CHRACERH), une équipe d'experts est à l'œuvre. Elle est constituée du Pr. Jean Marie Kasia, administrateur directeur général du CHRACERH, du Pr. Alfonso Rossetti (Italie), Dr Adel Shervin (Etats-Unis), Pr. Tony Rahme Karl Storz (Allemagne) et Dr Karim Beikpour (Iran).

Ces spécialistes de renommée internationale partagent leur expertise avec des gynécologues du CHRACERH, des médecins en spécialisation et des chirurgiens venus de différentes formations hospitalières depuis lundi dernier à Yaoundé. C'est à l'occasion du 10e atelier de chirurgie endoscopique en gynécologie au cours duquel l'accent est mis sur les fibromes utérins, l'une des premières causes d'infertilité chez la femme noire.

Pour joindre la parole aux actes, l'exercice pratique se déroule sur une jeune dame de 35 ans ayant des problèmes d'infertilité suite à une endométriose, maladie stérilisante. Très assidus, les professionnels de santé chargés d'assurer la relève de demain au CHRACERH acquièrent de nouvelles connaissances entre autres sur la myomectomie laroscopique, les pathologies d'endométriose et hystéroscopies, des pratiques up-to date.

Pour cette autre session de formation dont l'objectif reste le même à savoir former les étudiants en médecine et spécialistes en chirurgie endoscopique, il est question d'opérer sept à huit cas par jour. Au cours de ces différentes séances qui se déroulent jusqu'au 14 juillet prochain, ce sont plus de 80 participants qui sont soumis à plusieurs exercices techniques utilisées par la gynécologie du futur. « Puisque nous avons un problème de transfert de technologie en Afrique, nous voulons profiter de l'expertise de grands pays du monde pour préparer la relève. Demain se prépare aujourd'hui. Il est question de traduire la vision du couple présidentiel dans la résolution de tous les problèmes gynécologiques.

Celle-ci prend en compte toutes les trois grandes étapes de la vie d'une femme que sont la puberté, l'âge de reproduction et la ménopause », explique le Pr. Jean Marie Kasia. Dans cette même logique, il s'agit également pour ces experts de redonner confiance aux médecins locaux qui en général doutent de leur savoir-faire. « Il est aussi question d'offrir un panel de solutions de la plus simple à la plus compliquée aux gynécologues pour parer aux multiples problèmes de santé de reproduction », conclut le Pr. Jean Marie Kasia. Un travail plein de dévotion qui donne du sourire aux femmes.