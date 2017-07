Cameroun: Numérique - Ces secteurs qui recrutent

Le Salon international des Métiers et de l'Emploi ouvert hier à Douala.

Les métiers du social, les métiers autour du sport, l'agropastoral et l'environnement, la logistique et le transport, l'information et la communication... Voilà certains des secteurs que met en avant le Salon international des Métiers et de l'Emploi (Sime), dont la 7e édition s'est ouverte hier, 12 juillet, à la salle des fêtes d'Akwa à Douala. Pour Yara Samvam, représentant du gouverneur de la région du Littoral à la cérémonie d'ouverture, l'événement constitue un bon cadre d'échanges, de formation et d'information des jeunes sur les métiers qui recrutent et les formations qualifiantes.

La cérémonie a attiré de nombreux jeunes, des chefs d'entreprises et des promoteurs de start-up, autour du thème « Economie numérique : des métiers au cœur de l'emploi des jeunes ». Choix de thème heureux, selon Yara Samvam, pour qui il est bon d'éveiller la conscience des jeunes sur « l'importance du numérique aujourd'hui ». « Nous ne gagnons pas seulement à décrier la situation de l'emploi au Cameroun », a indiqué Deborah Tonye Mvaebeme, commissaire du Sime, estimant que les jeunes pouvaient aussi réfléchir aux solutions possibles, et les proposer.

Pendant les trois jours du Salon, des pistes devraient être explorées dans ce sens. A travers notamment des ateliers comme « La recherche de l'emploi : savoir se vendre pour saisir les opportunités » ; « Les métiers du social et du développement : des formations pour zéro chômage » ; « Les métiers de la communication et de l'aviation » ; ou encore « Réussir avec ou sans diplôme à l'ère du numérique »... D'autres articulations vont meubler ce Sime 2017. Par exemple, le job dating prévu ce 13 juillet. Une session de recrutement organisée entre des entreprises et des candidats motivés à la recherche d'un emploi dans divers domaines. Au menu aussi : les expositions de métiers, de l'orientation académique et professionnelle, des échanges de compétences, etc.