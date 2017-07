L'ancien président de la République, tête de liste nationale de la Coalition Gagnante « Manko Wattu Sénégal », a été accueilli, hier, par une foule immense massée le long de la route entre Mbacké et Touba. Me Wade a déclaré être revenu au Sénégal avec, en main, un programme bien détaillé, pour atténuer la souffrance des populations.

Ils l'avaient promis. Ils l'ont fait. Les libéraux du département de Mbacké et leurs alliés réunis dans la Coalition Gagnante « Manko Wattu Sénégal » ont réussi leur pari de réserver un accueil, sans précédent, à Me Abdoulaye Wade. Et pourtant, jusque dans l'après-midi, aucun signe ne présageait des moments de folie que Mbacké allait vivre. Durant toute la matinée, la ville était calme, plombée, sans doute, par ce soleil d'hivernage qui darde implacablement ses rayons. Ce n'est qu'aux alentours de 17 heures que la ville a commencé à sortir de sa torpeur. Des motos « Jakarta » arborant des affiches de Wade et klaxonnant à importuner les oreilles les plus insensibles sillonnent la ville pour annoncer l'arrivée imminente de Mme Abdoulaye. Les gens commencent à se masser par petits groupes en bordure de la route.

C'est aux alentours de 19 heures que le cortège de l'ancien chef de l'État a fait son entrée à Mbacké. Sur les deux bas côtés de la route principale de la commune, une foule compacte souhaite la bienvenue au Pape du Sopi par des cris hystériques. Habillé d'un grand boubou immaculé, écharpe de même ton autour du cou, chéchia rouge sur la tête, le président Wade, debout sur une voiture décapotable agite lestement ses mains en direction de ses inconditionnels constitués essentiellement de jeunes qui suivent le cortège dans un rythme tantôt effréné tantôt ralenti.

Me Wade a, à ses côtés, Madické Niang. Au fur à mesure que le cortège avance, la foule grandit à vue d'œil. Par moments, la voiture de l'ancien président de la République s'immobilise au beau milieu de la marée humaine. En communion avec ses militants, le chantre du Sopi salut une forêt de main. Chacun veut le toucher, l'effleurer. Les flashs des appareils photos crépitent et forment des lumignons. Tantôt, l'hôte du jour balaie d'un regard cette masse compacte qui le suit et traverse avec lui l'allée principale de Mbacké qui mène à Touba. Tantôt il esquisse ce sourire qui lui est si caractéristique avant de lever le poing au ciel.

Mbacké Khéwar, Niarry Baye Fall, Pallen, Ndiakalak, la tête de liste nationale de la Coalition Gagnante « Manko Wattu Sénégal » traverse les quartiers de Mbacké dans une ferveur indescriptible. Les pancartes montent au ciel, les sifflets résonnent, les vuvuzelas retentissent avec, en fond sonore, des exclamations du genre « Gorgui doli gnou », « Gorgui ya bari dolé », etc. L'entrée du cortège à Touba, cité où, en principe, toutes activités à caractère politique sont interdites, n'a fait que décupler l'ardeur des militants. Dans la cité religieuse, la foule semble même encore beaucoup plus importante qu'à Mbacké. Quelques gouttes de pluie commencent à tomber. Mais, comme par enchantement, la pluie s'est vite estompée comme pour faire durer la communion entre Wade et ses militants.

A quelques centaines de mètres de la Grande mosquée, plus précisément, au célèbre rond-point de 28, le cortège bifurque vers Darou Minam pour rejoindre finalement la résidence des hôtes de Darou Marnane. Il sera reçu, ce jeudi, par le khalife général des mourides et tiendra un meeting où il donne rendez-vous à ses militants.