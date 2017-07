Madagascar: Violette Kakyomya - « Le ni... ni ne s'applique pas pour 2018 »

Comme l'a indiqué l'ambassadeur américain, le 30 juin, « c'est souvent la période pré-électorale, durant laquelle se tiennent les préparatifs et les campagnes, qui constitue la principale source de problèmes ». Lors de son passage sur le plateau de TV5 monde, le 29 juin, Hery Rajaonarimampianina, président de la République, a été questionné sur l'autorisation ou non de Marc Ravalomanana, à être candidat. « Je pense qu'il n'appartient pas au Président en exercice, ou à l'ancien Président de décider de son sort. Il y a des organes qui y sont dédiés. Laissons-les faire », a-t-il répliqué. Garry

Violette Kakyomya, de plus, n'est pas la première à avoir partagé sa position sur le sujet. Robert Yamate, ambassadeur des États-Unis, durant l'« Independence day » à la résidence américaine, à Ambaranjana, le 30 juin, avait plaidé pour des « élections ouvertes à tous », en parlant des échéances électorales de 2018, notamment, la présidentielle. Quelques jours auparavant, durant une réception, à la résidence de la Grande Bretagne, à Ivandry, Timothy Smart, ambassadeur britannique, avait, lui aussi, défendu l'idée « d'élections transparentes, crédibles, équitables et inclusives, l'année prochaine ». Étant donné le contexte politique, quelque peu houleux du moment, la communauté internationale semble se mobiliser et affirme une position univoque, pour apaiser les humeurs afin de réduire, autant que possible, les risques d'une crise postélectorale.

Qu'il s'agissait d'une décision dans le cadre de la Feuille de route. Il est martelé dans la loi cadre de la période transitoire que le processus qu'elle régit « doit déboucher sur des élections crédibles, libres, justes et transparentes ». Les candidatures d'Andry Rajoelina, ancien président de la Transition, Lalao Ravalomanana, ancienne première dame, et Didier Ratsiraka, ancien chef d'État, avaient bloqué la présidentielle de sortie de crise, en 2013. Cette situation avait amené la communauté internationale, dont l'immixtion dans les affaires nationales, notamment, en matière électorale, avait été permise par la Feuille de route, de faire pression pour que ces trois personnalités acceptent le « ni... ni ».

