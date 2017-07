Afrique: Investissements énergétiques - 2016 marque une année record pour l'énergie propre

L'un des éléments ayant contribué à la percée des investissements dans les énergies propres est la baisse des coûts et l'amélioration des technologies dans plusieurs domaines, dont le solaire photovoltaïque et l'éolien. Dans l'actuelle configuration énergétique, un pays se démarque. La Chine, c'est d'elle qu'il s'agit, a accueilli plus de la moitié des investissements mondiaux en matière d'efficacité énergétique, dans le domaine du bâtiment principalement. Aujourd'hui, l'empire du milieu est le premier investisseur mondial dans l'énergie, suivi des États-Unis d'Amérique et de l'inde. Elle vient même devant l'Europe.

En effet, le pétrole et le gaz ont représenté seulement les 2/5e des investissements énergétiques mondiaux enregistrés au 31 décembre 2016. Cette analyse semble tenir la route parce qu'un indice ne trompe pas. On parle d'un niveau record d'investissements dans l'énergie propre calculé sur la base de la place par rapport aux investissements globaux du secteur énergétique. Mais si l'on tient compte de la tendance des 5 dernières années, les investissements dans les énergies renouvelables ont enregistré malgré tout un recul de quelque 3 %. Cependant, les fonds de l'AIE octroyés au cours de 2016 ont permis d'ajouter 35 % d'énergie propre supplémentaire.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.