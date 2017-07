Congo-Brazzaville: Mvou Mvou - Parfait Ndongui Matondo réhabilite l'école primaire de la Paix

Candidat indépendant aux élections législatives dans la 2e circonscription de Mvou Mvou et tête de liste aux locales dans ladite circonscription au scrutin du 16 juillet, Parfait Ndongui Matondo, président de la Convention des jeunes pour le progrès (CJP), a réamenagé l'école primaire de la Paix à Mvou Mvou (Pointe-Noire).

La cérémonie de remise officielle de cette école a eu lieu le 12 juillet en présence des autorités, des responsables administratifs, des enseignants, des parents d'élèves et des bénéficiaires.

C'est en début d'année que le conseiller départemental et municipal Parfait Ndongui Matondo avait pris l'engament de réhabiliter cette école. Sept mois plus tard, l'école a retrouvé sa jouvence grâce aux travaux effectués qui ont consisté à la rénovation de trois bâtiments de six salles de classe, à l'équipement de bureau de la directrice, au revêtement en peinture de l'école, à la pose de l'étanchéité et à l'érection d'un mât, à la pose d'une charpente et de couverture, à l'installation de l'électricité et à l'adduction d'eau potable.

« Je réitère mon engagement à tout mettre en œuvre afin qu'avant la prochaine rentrée scolaire, tous les acteurs de cette école retrouvent un cadre meilleur, pour le succès de notre circonscription. Ceci, croyez-moi, ce n'est que la suite logique du premier chantier, celui de l'éducation préscolaire, primaire et secondaire ainsi que la culture contenu dans mon programme "Le défi d'une génération pour le progrès social" », a dit Parfait Ndongui Matondo.

Un élan de cœur et de générosité salué par les filles et fils de Mvou Mvou en général et les principaux bénéficiaires en particulier tels la directrice de cette école et un élève qui, dans leur mot, ont remercié le généreux donateur. Signalons que l'école de Mvou Mvou a été construite en 1947 par le Suisse Henri Durand. Tour à tour, elle a porté les noms de l'école Salutiste, Victor Schœlcher, école Mabaya avant d'être débaptisée depuis 1970 école de la Paix. Elle compte 6 salles pédagogiques, 12 enseignants et 321 élèves.

La réhabilitation de l'école de la Paix ne constitue que l'un des projets à exécuter contenu le programme du candidat Parfait Ndongui qui, depuis octobre 2016n a mis en place un programme de travail pour apporter une assistance des apprenants dans les écoles publiques de la circonscription en les dotant des infrastructures dignes, aux personnes vivant avec handicap, aux personnes du 3e âge et à toutes les couches vulnérables de Mvou Mvou 2. « Devant cette réalité, il y a ceux qui n'arrivent pas à saluer cette volonté manifeste que j'éprouve envers la couche sociale qui a besoin d'une véritable attention de notre part.

Devant cette volonté exprimée et au-delà du stéréotype, borné par l'extrapolation, la provocation et le mépris qui battent le plein dans notre circonscription, j'ai fait table rase comme disait Blaise Pascal. Ceci, pour l'intérêt de la paix et l'unité des filles et fils de notre circonscription. Je réitère mon vœu de voir ces élections se dérouler dans la paix, la quiétude et la sérénité afin que le vainqueur soit déclaré selon la volonté des urnes et que les perdants aient le fair play de reconnaître leur défaite. À ce moment-là, le gagnant de l'élection sera félicité et les perdants pourront alors bénéficié autrement de la consolation des parents », a dit le candidat.

En se présentant aux législatives à Mvou Mvou 2, Parfait Ndongui veut redonner de l'espoir à chaque citoyen et citoyenne à travers ses cinq chantiers nvironnement, la création . Accompagné des militants et sympathisants, Parfait Ndongui a sillonné à pieds les différents quartiers de sa circonscription. La visite des chantiers d'assainissement a pris fin avec le nettoyage de la poubelle au quartier Roy qui, au fil des années, a formé un col par l'incivisme des populations, la négligence des autorités et l'indifférence des élus de la circonscription.