Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis s'engage à raffermir l'axe Brazzaville-Washington

En outre , il a travaillé dans les ambassades américaines au Pakistan, aux Philippines, en Pologne, en Israël et au Mexique. Il est détenteur de l'ordre de mérite du Département d'Etat de «Superior Honor and Meritorious Honor Award».

Todd P. Haskell avait aussi précédemment servi comme conseiller aux affaires en République dominicaine (2010-2013), responsable des affaires publiques à Johnnesbourg en Afrique du Sud (2006 et 2010), et comme conseiller aux affaires publiques au Burkina Faso (2003-2006).

Auparavant, il avait servi comme directeur de la diplomatie publique et des affaires publiques dans 48 ambassades et consulats américains en Afrique subsaharienne. Dans ces positions antérieures, il travaillait avec les ambassades américaines sur le terrain et les agences à Washington pour la mise en œuvre de la bourse de « Mandela Washington », le programme emblématique de l'Initiative des Jeunes leaders africains (YALI).

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.