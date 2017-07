Congo-Kinshasa: Conseil d'International Socialist - Jean-Marc Kabund fait un réquisitoire sévère contre le pouvoir

Des sources proches de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), il nous revient que le secrétaire général de ce parti Jean Marc Kabund, en séjour aux États-Unis d'Amérique, a participé activement au dernier Conseil de l'international socialiste qui s'est clôturé le 13 juillet. Membre de cette organisation politique internationale qui regroupe la majeure partie des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes du monde ainsi que certains démocrates, l'UDPS, en tant que membre, ne pouvait pas rater l'opportunité de présenter devant cette tribune, sa vision par rapport à la marche du pays. C'est ce qui explique le déplacement qu'avait effectué à New York son secrétaire général mandaté par le parti pour prendre part à ces travaux.

