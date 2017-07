Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le Canada fête son 150ème anniversaire

Le jeudi 13 juillet, pour la première fois, l'ambassade du Canada avec pour résidence, la République démocratique du Congo a choisi de célébrer la fête nationale de son pays à Brazzaville.

Plusieurs diplomates accrédités au Congo parmi lesquels, le nouvel ambassadeur des Etats- Unis d'Amérique, Todd P. Haskell et autres invités de marque se sont réunis autour de Ginette Martin, ambassadrice du Canada au Congo pour célébrer symboliquement le 150ème anniversaire de ce pays dans un hôtel luxueux de la capitale congolaise.

Dans son discours, Ginette Martin, ambassadrice du Canada au Congo a souligné (en français et en anglais) l'importance de l'évènement, ainsi que les principaux points que le gouvernement de son pays a mis en avant cette année pour cet anniversaire : la diversité et l'inclusion de tous dans la société canadienne.

« Ces festivités offrent l'occasion de célébrer nos grandes réalisations. C'est l'occasion de voir comment nous pouvons mieux réussir la réconciliation avec nos peuples autochtones, adopter les mesures nécessaires pour protéger notre environnement pour les générations futures, renforcer l'appréciation de notre diversité comme une des plus grandes forces du pays, assurer une place égale pour tous ou l'inclusion dans toutes les sphères d'activités du pays et finalement donner à la jeunesse un plus grand rôle dans la prise des décisions, qui permettront au pays de réaliser son plein potentiel dans l'avenir ».

Le Canada, a indiqué l'ambassadrice, se déclare partie prenante pour assumer ses responsabilités comme « joueur international » dans la lutte contre le changement climatique, la recherche de la paix et la stabilité dans le monde et un engagement « incontournable » sur le plan humanitaire et dans la réalisation des objectifs de développement durable, à aider les populations les plus démunies, notamment les femmes et les enfants, afin « de contribuer à une plus grande prospérité et à l'égalité des chances et des moyens pour tous ».

« Les valeurs canadiennes, la liberté, la démocratie, la gouvernance démocratique, les droits de la personne et l'Etat de droit restent au cœur de la politique étrangère canadienne ». Ce sont ces mêmes valeurs, a-t-elle indiqué, qui guident aussi l'action canadienne en République du Congo.

La situation dans le Pool préoccupe le Canada

La diplomate candienne a fait savoir que son pays est fermement convaincu que « c'est seulement par le respect de ces valeurs qui sont partagées par nos confrères congolais, que le Congo pourra réaliser son plein potentiel et jouer le rôle qui lui revient sur le plan international, y compris comme pays membre de la Francophonie ».

En outre, elle a rappelé le souhait exprimé par le Canada de voir le renforcement des institutions démocratiques au Congo. Dans ce sens, elle a invité le peuple congolais, les autorités et les membres de la société civile à « travailler ensemble afin de s'assurer que les valeurs démocratiques y compris le respect des droits de la personne soient au cœur de toutes leurs interventions, ceci pour le bien-être de la population qui, nous le savons, connait en ce moment des conditions économiques difficiles ».

Abordant la situation dans le département du Pool, la diplomate Canadienne a exprimé la tristesse de son pays ressentie suite « aux incidents de violence » qui secouent cette partie du pays.

« Il appartient à tous de s'assurer de travailler dans le respect des droits l'un et l'autre et d'avoir recours à des voies pacifiques pour régler les différends. Nous estimons aussi que cette situation ne peut aider le Congo dans ses efforts de contribuer à la prospérité et la qualité de vie dont rêve la population congolaise. La situation est également peu propice pour assurer le climat des affaires, qui permettra d'attirer de nouveaux investisseurs, avec la bonne gouvernance, la réelle clef du développement durable dans tout le pays », estime-t-elle.

Suite au lancement de la politique d'aide internationale féministe du Canada, elle a plaidé pour la participation massive de la femme et de la fille dans toutes les sphères d'activités du pays. Pour le 150ème anniversaire, l'ambassade du Canada a exprimé sa joie en décernant le prix de reconnaissance à: David Bulman, représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) au Congo ; Hilly-Anne Fumey, proche collaboratrice de l'ambassade du Canada au Congo et à l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral (Adhuc).