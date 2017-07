Cameroun: Festi-foot de l'Emergence 2017 - Des dignitaires traditionnels et politiques annoncés au lancement

Pour lui, Kouogouo, comme les autres coins du département de la Mifi, appartient à tous ses habitants, sans distinction d'origine tribale et de confessions religieuses. Et pour lui, cette ouverture devrait consolider la marche vers l'émergence de l'édition 2017 du Festi Foot de l'Emergence.

Ce quartier se trouve être l'une des zones les plus cosmopolites de la ville de Bafoussam et du département de la Mifi. D'où la constance du Pr Pascal Nguihé Kanté, à défendre la dynamique de l'intégration nationale dans le département de la Mifi.

Un tournoi de football porté à sa 6 édition et organisé par Pascal Nguihé Kanté, grand conseiller à la Communauté urbaine de Bafoussam et secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Et ce dignitaire tient à valoriser le potentiel de la jeunesse et de valoriser Kouogouo.

Et à Bafoussam, tout le monde semble dans ce vent... Elève au collège de la Noblesse à Bafoussam, Leticia et ses copines de Tassa Fc, une équipe de football féminine ont déjà inscrit dans leur agenda leur participation à l'édition 2017 du festi foot de l'Emergence.

Son lancement aura plutôt lieu au 16 juillet prochain au stade de Kouogouo à Bafoussam, contrairement à une information diffusée par nos soins et faisant état de son lancement au 09 juillet. En effet, les équipes masculines et féminines se préparent dans presque tous les quartiers de la ville.

