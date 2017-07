Cameroun: Camair Co - Le personnel accueille mal les réformes

C'est dans une ambiance tendue que le directeur général a rencontré le personnel mardi pour lui présenter les changements qui vont s'opérer.

La sérénité est loin d'être revenue au sein du personnel de la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co). Nous annoncions déjà lundi dernier le climat tendu qui régnait dans l'entreprise après que le directeur général, Ernest Dikoum a envoyé des lettres aux employés de l'entreprise pour leur signifier des changements dans leur traitement salarial.

La rencontre qui a eu lieu mardi entre le Dg et le personnel (plus de 500 employés) n'a pas apaisé les esprits. D'ailleurs, le Dg a d'entrée de jeu exprimé son mécontentement vis-à-vis des employés qui ont donné des informations à la presse. «Les mêmes journalistes sont venus vers nous pour vous livrer et on va prendre des dispositions qui s'imposent », a-t-il menacé.

Pour l'essentiel, il a fait savoir au personnel que la réforme engagée ira jusqu'au bout, car il a obtenu les pleins pouvoirs du conseil d'administration. Il a surtout précisé que les changements au niveau des salaires concernaient 215 cas litigieux.

Il s'agit notamment d'employés qui ont eu des augmentations et des nominations irrégulières. Celles-ci seront annulées, ainsi que les avantages financiers et matériels qu'elles avaient induits. Les réformes touchent principalement l'organigramme de l'entreprise et la masse salariale.

Pour ce qui est de l'organigramme le nombre des directions de l'entreprise devrait passer de 11 à 6. Ceci va également conduire à la baisse du nombre de départements et de services. Quant à la masse salariale, elle sera ramenée à 15%.

Il s'agit de la deuxième baisse en moins de six mois. En effet, d'après un communiqué publié lundi 27 mars 2017 par la compagnie, Camair-Co avait déjà procédé à une première réduction de l'ordre de 21% de sa masse salariale, dans le cadre de la stratégie de revue à la baisse de ses charges.

Cette réduction devrait entraîner la disparition du 13e mois. «Le Dg ne peut pas prospérer dans sa volonté de s'attaquer aux avantages du personnel. Plusieurs Dg avant vous ont essayé sans succès de s'attaquer à notre 13e mois.

Or, les salaires de Camair-Co sont parmi les plus bas des compagnies aériennes en Afrique. Si le mot 13e mois vous dérange, trouvez lui une autre dénomination ou alors divisez ce 13e mois par 12 et reversez le mensuellement au personnel.

En tant que syndicaliste, nous allons nous battre pour que les intérêts du personnel soient respectés », a répondu Ferdinand Orphée Sone, le président du syndicat du personnel de Camair-Co qui a invité ses camarades à ne poser des questions de peur de donner des pistes à la Direction.