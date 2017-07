Congo-Kinshasa: Le ministre de l'Economie assure le nouvel ADG de Sep Congo de l'implication du gouvernement

« Il nous a confirmé de ce soutien et avec le DGA ici présent, partons avec l'assurance que ces actions vont aboutir. Ce qui important pour nous, le maitre-mot, c'est la compétitivité. notamment sur ce que nous appelons le corridor Ouest, nous identifié ces actions que nous devons mettre en œuvre et c'est compétitivité qui est le maitre-mot. » s'est exprimé l'ADG de Congo.

Comme indiqué plus haut, au regard de toutes ces doléances, ministre de tutelle a quant à lui, rassuré son interlocuteur l'implication totale du gouvernement dans la lutte contre la fraude la contrebande car d'une part, à travers Sep Congo, les acteurs, y compris l'Etat, vont rentabiliser leurs prestations. Et regard des défis énormes à relever par le gouvernement, celui-ci donc appelé à mobiliser des capitaux importants.

Au cours de leur entretien, l'ADG Marc Voillard a fait savoir ministre de tutelle que parmi les mesures à mettre en place redorer l'image de cette société figure la recommandation faite à Congo, celle notamment de recenser ses activités sur la partie du pays, là où elles sont encore rentables. Et aussi, d'étendre activités de l'Est à l'ouest, avec l'appui du gouvernement abandonner ensuite ses activités rails au profit des technologies.

« C'est une réunion de courtoisie à laquelle le ministre de l'Economie Nationale nous a conviée, en tant que nouveau Directeur général de Sep Congo. Je me réjouis des échanges et de la vision commune, des actions communes que nous devons mener pour pérenniser cette belle société qui est Sep Congo.

La raison de sa visite, présenter ses civilités en tant que nouvel ADG de la société Sep Congo à l'autorité de tutelle et aussi, lui demander son soutien et celui du gouvernement en ce qui concerne les différentes mesures prises par Sep Congo, lors de son récent séminaire, sur la fraude et la contrebande.

