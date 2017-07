Congo-Kinshasa: Congrès de l'Internationale Socialiste - Kabund préconise l'isolement diplomatique de Kabila

Le Secrétaire général de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), Jean-Marc Kabund-a-Kabund, séjourne à New-York, aux Etats-Unis, depuis le début de la semaine, où il prend part au Congrès de l'Internationale Socialiste, qui s'est ouvert le mardi 11 2017 au siège des Nations Unies. Invité à la tribune le mercredi 11 juillet, il a planché sur le thème « Défendre et protéger la démocratie là où elle est niée et menacée ».

Dans sa communication, il s'est focalisé sur la crise congolaise, dont il a imputé l'entière responsabilité au Chef de l'Etat actuel, Joseph Kabila, qu'il a accusé de s'accrocher au pouvoir en dépit de l'expiration de son second et dernier mandat et qu'il multiplie subterfuges pour boycotter la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016. Aussi en a-t-il appelé à la mobilisation générale des familles politiques socialistes du monde entier pour obtenir l'isolement politique et diplomatique du président congolais, afin de le pousser à quitter le pouvoir avant le 31 décembre 2017.

Le Secrétaire général de l'UDPS a justifié cette option par le fait que l'Autorité morale de la Majorité Présidentielle a perdu la légitimité lui conférée par le compromis politique de la Saint Sylvestre, qu'il a renié en mettant en place un gouvernement de transition, en violation dudit accord, et en initiant la mise en place du Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016 dans le même schéma.

Il a, à la même occasion, réitéré l'attachement de son parti l'Accord de la Saint Sylvestre, unique source de légitimité pour futures institutions de la République pendant la transition.

On signale qu'en marge des travaux du Congrès de l' Socialiste, Jean-Marc Kabund va gérer un calendrier fort comprenant des contacts avec des acteurs politiques et américains ainsi que des membres de la diaspora congolaise aux USA.

Il est prévu également qu'il passe par Bruxelles, sur son chemin retour, en vue d'autres échanges avec des animateurs des de l'UDPS en Europe mais aussi avec Marthe Kasalu, la veuve d' Tshisekedi, au sujet des dispositions de rapatriement du corps de dernier.

On signale que pendant son absence du pays, son intérim est par Rose Boyata, Secrétaire générale adjointe. Contrairement rumeurs ayant circulé au sujet de son limogeage, Félix Tshisekedi précisé, mardi dernier, que Jean-Marc Kabund-a-Kabun reste à son jusqu'à la tenue du prochain Congrès du parti.