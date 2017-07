Congo-Kinshasa: La Norvège et la France menacent les forêts du pays

Une superficie de forêt tropicale la taille d'Italie menace d' coupée par des exploitants industriels en République Démocratique Congo (RDC), si un programme d'expansion du secteur bois de l' Française de Développement (AFD), du bois financé par la Norvège, adopté mardi prochain (18 juillet) à Kinshasa. Le programme de l'AFD -

intitulé « Programme de Gestion Durable des Forêts » (PGDF) - tripler les surfaces allouées aux concessionnaires industriels jusqu'à 300,000 km2 (soit plus d'un quart de la forêt pays) et la quantité de bois produit pourrait augmenter par un 15. Adopté, ce programme sera responsable de l'émission d'au moins 610 000 tonnes de CO2, soit autant que le secteur de l' international en 2015.

Etonnement, ce programme s'inscrit dans le cadre d' internationaux de lutte contre les émissions des Gaz à Effet de (GES) via la lutte contre la déforestation des forêts intitulée « Reduced Emissions from Deforestation and Degradation » (REDD+). Ce programme augmenterait le nombre d' coupés, et ceci sans contribuer à la lutte contre la déforestation, sans contribuer au développement économique du pays.

Cette expansion de l'exploitation industrielle de bois les problèmes endémiques d'illégalité et d'impunité dans l'industrie.

Selon l'AFD elle-même, la RDC souffre de « la corruption, la gestion, les capacités institutionnelles insuffisantes et le niveau de Gouvernance » dans le secteur des ressources naturelles,

dont le secteur forestier.6 Actuellement 29 concessions sur 57 actuellement ouvertes à l'exploitation en l'absence de d'aménagement.7 Le droit congolais impose que de telles soient rétrocédées à l'Etat, et les responsables sont passibles peines pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement.8 Pourtant, gouvernement norvégien, dans une lettre à Rainforest Foundation UK, indiqué que ces concessions peuvent continuer à opérer l'illégalité jusqu'à fin 2018.

Nous, les organisations de la société civile, demandons aux des comités techniques et de pilotage du Fonds National REDD+

(FONAREDD), qui incluent la Norvège et la France, de rejeter programme de l'AFD. De plus, nous appelons les membres des comités les bailleurs de la Central African Forest Initiative à refuser financement de tout projet qui appuie l'exploitation industrielle forêts de la RDC et dans le bassin du Congo.

CAFI, REDD+, et la protection des forêts

Le programme français pour les forêts de la RDC s'inscrit dans processus initié en septembre 2015, lorsque la Central African Initiative (CAFI) a été fondée à New York en marge de l' Générale des Nations Unies.

La CAFI est une initiative lancée par le Ministère norvégien du et de l'environnement, en collaboration avec une coalition bailleurs. Les autres membres de CAFI sont l'Allemagne, la Corée Sud, la France, l'Union Européenne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Pour l'instant, seule la Norvège et la France financièrement au programme, à hauteur respectivement de 190 de dollars américains,10 de NICFI (Norway's International Climate Forest Initiative), et 3 millions de dollars américains.

CAFI s'est fixé comme objectif de financer et de soutenir le REDD+ en Afrique Centrale, avec pour priorité la RDC. Le programme l'AFD prétend être une réponse aux objectifs REDD+ en vue d' la gouvernance et la légalité du secteur forestier dans le pays.12 est prévu que le programme de l'AFD soit soumis à l'examen d'un technique le 18 juillet 2017. Un comité (le comité de pilotage) reste en charge de l'approbation des propositions évaluées, et se rassemblera par après.

Les bailleurs de CAFI ont donc la responsabilité d'assurer que fonds soient alloués à des programmes qui garantissent une des émissions des GES, et contribuent à la lutte la déforestation en RDC.

Résumé du programme français pour la protection des forêts de la RDC

Nous relevons ici les points essentiels du programme de l'AFD les forêts de la RDC - d'un budget total de 18 millions de américains.13 Nous rappelons que celui-ci s'inscrit dans un de réduction des émissions de GES issues de la déforestation et de dégradation forêts en RDC. Les objectifs du programme incluent :

- Appuyer l'élaboration participative d'une politique (proposition d'un texte révisé du code forestier).

- Appuyer le gouvernement de la RDC à lever le moratoire l'allocation de nouvelles concessions forestières industrielles, place depuis 2002.

- Accompagner le gouvernement de la RDC à l'adjudication de concessions forestières. - Augmenter la superficie sous concession d'un facteur de deux trois, et l'exploitation par un facteur de trois à quinze.

- Revoir les charges fiscales dans le secteur forestier. - Développer et mettre en œuvre un plan de sauvetage du forestier industriel en RDC, via un audit des entreprises et des études de marché.

- Soutenir les opérateurs forestiers à remplir leurs légales, notamment envers les communautés locales.

- Financer les opérateurs forestiers industriels en RDC.

Les éléments les plus controversés du programme de l'AFD

Ce qui frappe le plus c'est l'absence de justifications d'un programme, et le manque d'études d'impacts préalables des écologiques et sociales d'une expansion du secteur forestier. Nous relevons ici les points faibles du programme de l'AFD.

- Le programme de l'AFD augmentera les émissions de gaz à effet de Le programme de l'AFD prévoit d'augmenter l'extraction de bois provenant de la RDC et d'ajouter potentiellement jusqu'à 000 km2 de concessions forestières. Ceci entraînerait l'émission d' moins 610 000 000 tonnes de CO2, soit autant que le secteur l'aviation international en 2015.22.

Les nouvelles concessions d'inclure des marécages tourbeux, récemment découverts, qui environ 2.8 milliards de tonnes de carbone. Si les tourbeux devaient être détériorés ou complétement détruits, équivaudrait à approximativement 10.4 milliards de tonnes d' de CO2.

Le moratoire sur l'allocation de nouvelles concessions industrielles ne peut pas être La RDC a décrété un moratoire sur l'allocation de concessions forestières industrielles en 2002. Son objectif était permettre au pays, au sortir d'une guerre civile, de développer industrie forestière durable, capable notamment de créer des et de générer des recettes fiscales pour le pays.

Cependant, après 15 années de réformes successives du forestier et des dizaines de millions de dollars d'aide financière,

l'exploitation forestière industrielle n'est toujours pas contrôle en RDC. »24 Un rapport d'investigation en 2015 considère pratiquement l'ensemble de la production industrielle de bois en devrait être considérée à haut risque d'illégalité.

Les violations de ce moratoire sont des indicateurs alarmants quant à l'état de la gouvernance forestière en RDC.26 ces inquiétudes, nous voulons souligner quelques éléments :

- L'absence de tous paiements d'impôts ou taxes forestières par entreprises forestières en 2016, selon les données du ministère finances de la RDC. Dans l'hypothèse où cette information est avérée,

selon le droit congolais le non-paiement des taxes et redevances à l'exploitation de la forêt constitue un cas de résiliation contrat de concession forestière par l'Etat et les forêts sont être rétrocédées au domaine privé de l'Etat.

En juin 2017, plus de la moitié (29 parmi 57) des forestières en RDC disposaient pas de plan d'aménagement, plus de 5 ans après signature du contrat de concession forestière (CCF). Ceci constitue cas de résiliation du contrat par l'Etat et les forêts sont être rétrocédées à l'Etat.

- L'octroi illégal de concessions forestières, exposé par en juillet 2016 et février 2017 qui enfreint la lettre d'intention CAFI signée par le gouvernement de la RDC. Ces infractions que CAFI tolère l'impunité dans le secteur. Le d'administration de CAFI a demandé que:

a) les concessions attribuées illégalement soient annulées et que décisions soient publiées ;

b) le Gouvernement de la RDC partage un plan d'action robuste détaille les mesures appropriées prises pour remédier au manque respect du cadre juridique dans le secteur forestier et le prévenir ;

c) le Gouvernement de la RDC identifie et mette en œuvre de mesures de contrôle interne pour prévenir toute violation future moratoire avant qu'un nouveau cadre juridique qui régisse le forestier n'ait été approuvé au niveau national. - Le 3 juillet 2017, cinq concessions illégales ont été annulées le gouvernement de la RDC,30 action qui a tout de suite été par CAFI31 comme l'accomplissement de la première précondition.

Paradoxalement, l'annulation de ces cinq concessions révèle qu'il y plus de concessions illégales octroyées que celles qui ont publiées par Greenpeace, qui n'a identifié que 2 parmi les 5 annulées.

L'assurance qu'il n'y aura pas de futures infractions du moratoire peut être effective que si les deux autres préconditions respectées, ce qui n'est clairement pas le cas.

De plus, l'histoire récente du secteur forestier en RDC a montré l'allocation des concessions forestières s'est fait sans transparence,

et n'a généré ni bénéfice pour les caisses de l'Etat, ni en faveur communautés locales.32 Au vu du climat politique actuel dans le pays,

et en l'absence d'une bonne gouvernance effective en RDC, une levée moratoire constituerait une menace évidente pour les forêts et habitants.

Finalement, en mars 2017, l'entreprise française Cerene Services signé un contrat REDD de 10 millions d'euros avec le congolais de l'environnement de l'époque, Athys Kabongo, cartographier 1,5 million d'hectares de forêts congolaises.33 On peut savoir si ce contrat, qui n'a pas été publié, a été octroyé un appel d'offres public. La source du financement n'est pas connue.

L'allocation de ce contrat à une entreprise française est cependant autre exemple de la manière dont le Ministère de l' congolais octroie des contrats dans le secteur forestier valant millions de dollars avec de profondes implications.

- L'exploitation industrielle du bois est un moteur de déforestation en Il reste encore de vastes forêts tropicales en RDC, ceci dans continent qui a enregistré le plus grand taux de déforestation 1990.34 Néanmoins, les forêts de la RDC sont de plus en plus : le pays a perdu en moyenne 5,700 km2 de forêt chaque année 2000 et 2014 (donc 80,000 km2 durant cette période, soit superficie égale à celle de l'Irlande). De plus, les taux déforestation ont plus que doublé entre 2010 et 2014.

En dépit des affirmations contraires de l'AFD,36 l' industrielle des forêts est bel et bien un moteur de déforestation RDC,37 un fait qui est d'ailleurs reconnu dans l'Appel à d'Intérêt pour ce programme.38 Toute intensification de l'activité secteur, telle que proposée par ce programme, inévitablement à la dégradation, voire la destruction, de la plus grande forêt tropicale du monde.

Le programme de l'AFD ignore aussi les conséquences néfastes de l'extraction industrielle de bois, y compris dans sa dite sélective ou durable, qui compromet de manière l'intégrité écologique de ces forêts, la faune et la flore comprises.

Seront particulièrement touchées des provinces qui recèlent d' importante richesse écologique : Maï-Ndombe, Equateur, Tshopo Ituri, où le programme entend se focaliser.

Par exemple, selon des études récentes, l'extraction industrielle bois est responsable de 75% de la perte des forêts intactes en RDC39 ;

et selon une étude publiée en janvier, 60% des primates en sont menacés, entre autres, par l'industrie forestière.

- L'exploitation industrielle ne contribue pas au économique de la Contrairement aux prétentions de l'AFD dans son programmatique, la contribution de l'exploitation industrielle forêts congolaises au développement économique du pays a été - continue d'être - quasi inexistante. Selon un rapport co-écrit par Banque Mondiale :

« La production industrielle du bois a un passé particulièrement convaincant en Afrique. Au cours des soixante années écoulées, n'a pas démontré son aptitude à sortir les populations rurales de pauvreté, ni à contribuer de façon significative et pérenne développement local et national. » Par ailleurs, la contribution de ce secteur à la création d'emploi, au PIB, est négligeable.

Cette activité économique a généré moins de 2 millions de américains pour les coffres de l'Etat 2016, soit moins de 2 centimes par Congolais.43 Et pourtant, l' propose de revoir (sûrement à la baisse) la charge fiscale entreprises forestières.

Loin d'être un facteur de développement économique, le secteur dans une situation tellement précaire, que l'AFD juge une « de sauvetage » nécessaire. Cette stratégie, rappelons-le, inclut appuis financiers directs aux entreprises, et serait donc financée les bailleurs de fonds internationaux.

De plus, aujourd'hui, des millions de personnes dépendent de forêts et de leurs ressources pour leurs activités de subsistance leurs activités culturelles. Leurs conditions de vie sont menacées par l'exploitation industrielle du bois.46 Les visites Global Witness, Greenpeace et la société civile congolaise dans concessions forestières indiquent que les communautés qui y éprouvent des difficultés croissantes à obtenir des protéines via chasse, la cueillette et la pêche depuis que l'exploitation a commencé.

- Le programme ne se préoccupe pas suffisamment des problèmes liés l' artisanale de bois :

L'exploitation artisanale du bois est de nos jours une des causes plus préoccupantes de la déforestation en RDC. 47 Quand il ne s' pas tout bonnement d'exploitation illégale, les permis de coupe délivrés de manière anarchique et l'exploitation n'est soumise à contrôle. Le programme de l'AFD se propose d'adresser cette question travers un partenariat destiné à convaincre les opérateurs de s'insérer progressivement dans un cadre formel.

Ce partenariat consisterait en 7 millions de dollars pour soutenir création de clusters forêt bois pour des rencontres entre artisanaux,

exploitants, commerciaux et transporteurs, d'aides au financement autres subventions accordées aux opérateurs artisanaux. stratégie nous parait excessivement risquée. L'AFD ne peut en nullement garantir que les opérateurs artisanaux joueront le jeu accepteront de se soumettre à des normes socio- contraignantes. Comme l'AFD le souligne, le secteur des artisanaux « très difficile à appréhender » car il « opère très dans l'informel » - sans compter la gouvernance très problématique secteur et les faiblesses de l'administration de contrôle. Mais ce partenariat « gagnant-gagnant » pose avant tout une de principe. Les organisations signataires de cette note estiment l'approche proposée par l'AFD est en contradiction avec le fondamental de REDD+, qui est de récompenser les efforts pour maintien du couvert forestier - et non d'en subventionner destruction.

- L'AFD néglige le droit des communautés Dans le cadre de la gouvernance forestière et des politiques développement, l'Etat Congolais s'est engagé dans les années 2000 la foresterie communautaire. En RDC, une communauté locale désormais obtenir un titre de Concession des Forêts des Locales (CFCL), gratuit et perpétuel, sur tout ou partie des qu'elle possède coutumièrement.

L'AFD propose un modèle de gestion à rebours des avancées du congolais dans la reconnaissance des droits coutumiers : celui Concession Forestière des Entités Territoriales Décentralisées (ETD) . Au modèle de CFCL qui ancre véritablement le pouvoir de décision gestion au sein même de la communauté et de ses coutumières - l'AFD préfère s'appuyer sur le concept des forêts ETD qui ferait de ces entités politico-administratives premiers gestionnaires des forêts.

Le Ministère de l'Environnement s'est engagé dans l'élaboration l'adoption d'une Stratégie Nationale sur la Foresterie Communautaire,

accompagnée d'un Plan d'Expérimentation, pour permettre un progressif et encadré des CFCL sur le territoire national, à la sélection de pilotes de CFCL. Les organisations signataires cette note sont d'avis que la priorité aujourd'hui est d' l'Etat congolais dans la mise en œuvre de cette phase selon le modèle de CFCL et le suivi des pilotes Il est particulièrement préoccupant que l'AFD, dans un supposé participer directement à la réduction des émissions de GES,

compte réduire la foresterie communautaire à l'exploitation de d'œuvre lorsque le cadre réglementaire invite les communautés développer différents usages tels que l'exploitation de forestiers non-ligneux, la conservation ou encore le paiement services environnementaux. Cette agence, sans expérience dans domaine, néanmoins désireuse d'accompagner les acteurs de terrain compris les communautés, se propose de réviser le Code Forestier et contribuer à l'élaboration de la politique forestière nationale négligeant l'outil juridique le plus abouti et le plus sécurisant les droits des communautés à ce jour. Le paradoxe questionne.

Recommandations :

- Programme de Gestion Durable des Forêts de la REDD+ RDC, 30-06-2017 de l'Agence Française de Développement doit être rejeté ;

- Les financements de CAFI ainsi que tout autre programme REDD+ devraient en aucun cas soutenir l'exploitation industrielle de bois,

facteur de déforestation et émetteur de gaz à effet de serre ;

Les organisations congolaises de la société civile recommandent que les financements de CAFI soutiennent des visant directement :

- Le moratoire sur l'allocation de nouvelles concessions doit être maintenu jusqu'à l'accomplissement des conditions et l'évaluation indépendante des conditions déjà accomplies.

- L'appui technique et financier au processus progressif expérimental de la foresterie communautaire et l'accompagnement de mise en œuvre d'une stratégie nationale actuellement en cours finalisation au niveau du Ministère de l'Environnement;

- La réalisation d'un zonage forestier national et participatif découlerait sur un d'affectation des terres ;

- L'instauration d'un système de contrôle forestier efficace et indépendant ;

- Le renforcement des capacités des administrations forestières au niveau national provincial que local ;

- La prise en compte des indicateurs de base des programmes du FONAREDD ; - La mise en œuvre de programmes en cohérence avec la Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN) de la RDC.