Ile Maurice: Lancement de la Phase 2 du projet CEB 2015 SSDG Net-Metering Scheme

La formule SSDG a été spécialement développée pour répondre à la stratégie énergétique à long terme du gouvernement qui vise à atteindre 35% ou plus en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à l'horizon 2025. L'objectif principal est de promouvoir l'utilisation d'une énergie propre et renouvelable.

A noter que la première phase du projet a été lancée en septembre 2015 et s'appuie sur le principe de la facturation nette, ce qui signifie que l'énergie facturée par le CEB est la différence entre l'énergie totale importée du réseau et l'énergie totale exportée au réseau.

Les investisseurs potentiels pourront aussi obtenir des prêts à des conditions attrayantes auprès de plusieurs banques locales pour ce type de projets. La demande d'inscription a débuté le 10 juillet 2017. Les parties intéressées peuvent s'adresser aux centres d'accueil clientèle du CEB ou de consulter son site web http://ceb.intnet.mu pour obtenir de plus amples renseignements sur les modalités et conditions applicables au projet.

Pour cette deuxième phase, le CEB a prévu d'intégrer au réseau électrique national un total de 2 MW d'électricité produite de manière décentralisée et à petite échelle à partir de sources d'énergies renouvelables. Ce projet est réservé uniquement aux clients résidentiels, et s'adresse à tous les ménages ainsi qu'aux consommateurs tombant dans la catégorie des "Integrated Resort Scheme (IRS)" et "Real Estate Scheme (RES)".

